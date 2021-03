Malhação: Sonhos

Jade desabafa com Cobra. Roberta se insinua para Marcelo. Pedro dedica uma música para Karina. Pedro beija Karina. Cobra se incomoda ao ver Karina e Pedro juntos. Mari não consegue contar da gravidez para Franz, e Jeff ouve a conversa dos dois. Marcelo fica sem saber o que fazer com a insistência de Roberta e desabafa com Lincoln. Wallace mostra para Bianca a gravação que fez de Pedro cantando para Karina. Roberta sugere que a banda de Pedro faça um show em sua academia para angariar fundos. Gael e Bianca percebem que Karina gostou da apresentação de Pedro. Sem querer, Karina ouve Pedro falar sobre ela para Nando.

A Vida da Gente

Ana vence o torneio e todos comemoram. Manuela vai com Júlia buscar Ana no aeroporto. Ana combina de se encontrar com Rodrigo. Manuela teme deixar Alice na festa ao ver o ambiente e as pessoas que estão presentes. Ana despede-se da mãe e vai dormir com Júlia. Manuela chega em casa e sai com a irmã para viajar. Eva acorda e fica irritada ao descobrir que as filhas não estão em casa. Iná tem um forte pressentimento com as netas e senta-se na cama sem conseguir dormir. Depois de passar por um buraco, Manu capota com o carro na estrada. Logo em seguida, o veículo é empurrado por um caminhão e cai de um barranco.

Haja Coração

Giovanni tenta fugir do chalé. Camila pede ajuda a Enéas para encontrar Giovanni. Leozinho e Agilson fazem confusão na feira. Teodora aceita ajudar Rebeca. Dulce sequestra Bia. Carmela é assaltada. Camila encontra documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.

Amor de Mãe

Thelma se martiriza por crime. Magno comenta com Lurdes que acredita que a resposta a seu vídeo seja falsa. Álvaro descobre que foi Raul quem denunciou Marconi à polícia. Marconi jura vingança contra Sandro. Miriam informa a Thelma sobre a morte de Jane, e Danilo se preocupa com a suposta surpresa da mãe. Lurdes conta para Thelma que descobriu que o e-mail em resposta a seu vídeo é falso. Vera não consegue se entender com Vitória e não deixa que as filhas percebam seu estado de saúde. Magno ajuda Lídia. Betina pede Sandro em casamento. Marconi escapa da prisão. Marconi sequestra Betina.