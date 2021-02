Malhação: Sonhos

Karina discute com Pedro. Zé e Marcão, Sol e Wallace, Guta e Max se surpreendem por terem se beijado no escuro. Karina lembra-se do beijo de Duca e Bianca e tem uma crise de choro. Jeff se encanta com a voz de Mari. Wallace se declara para Sol, mas ela o repudia. Gael deixa escapar que está apaixonado por Dandara. Sol apresenta Jeff para Lucrécia e Edgard. Cobra se identifica com Karina. J Mari se sente mal e deixa a Ribalta. Sol se desculpa com Wallace. Gael questiona suas filhas ao ver Bianca chorando e Karina com o rosto machucado.

A Flor do Caribe

Candinho se recorda de um episódio de sua infância e demonstra aversão pelo pai. Manolo revela ao delegado que Dionísio era conhecido como Klaus Wagner. Marizé fica feliz ao ver Cristal e o jogador Fred na festa de seu aniversário. O delegado diz a Samuel e Manolo que irá ajudá-los a impedir qualquer tentativa de fuga de Dionísio. Aurora liga para Manolo e avisa que conseguiu reunir toda a documentação sobre Klaus Wagner. Dionísio diz a Guiomar que Alberto está lhe traindo. Ester não se sente bem.

Haja Coração

Flávia foge de Apolo. Shirlei conhece Guido sem saber que o padrasto de Felipe é seu pai. Jéssica orienta Carmela em seu plano contra Shirlei. Shirlei tenta se aproximar de Vitória. Bruna convida Giovanni para morar na Argentina com ela. Isabel conta a Apolo que eles descobriram uma prima de Afonso que mora no exterior. Enéas avisa a Bruna que Camila não se recorda dos fatos, mas ainda nutre amor por Giovanni. Leozinho segue em transe, sob o efeito do feitiço de Safira. Murilo visita Carol no abrigo. Tancinha comenta com Apolo sua ideia de pedir a guarda das crianças.

A Força do Querer

Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para Aurora, e Caio e policiais monitoram a conversa das duas. Ruy cobra explicações de Edinalva e vai à casa de Nazaré esperar por Zeca. Irene perde o bebê, mas afirma a Mira que fingirá a gravidez. Joyce pede que Simone acompanhe Ivan a uma consulta médica. Irene provoca Joyce e Eugênio. Abel enfrenta Ruy, e Jeiza intervém na situação. Ritinha manipula Zu e Ruy, que se revolta ainda mais contra Zeca. Caio e Selma descobrem de onde Bibi ligou para Aurora. Ivan conta a Nonato que investigará seu estado de saúde. Bibi exige que Silvana a ajude em sua fuga. O carro de Silvana é parado pela polícia.