Malhação: Viva a Diferença

Jota, Tina e Lica defendem Ellen. Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará fazer um exame de DNA. Bóris questiona sua decisão de deixar o colégio, e Dóris o apoia. Clara cobra uma atitude de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar. Keyla se preocupa com a tristeza de Tato por causa do registro de Tonico. Edgar conversa com Malu sobre o caso de Ellen. Lica se incomoda ao ver Luís em sua casa. Clara discute com Malu. Ellen decide enfrentar os alunos do Grupo. Lica vai a uma festa com MB, sem a permissão de Marta.

Flor do Caribe

Dadá convoca a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se surpreende ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua tentando fugir. Dadá anuncia que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Ester decide que o nome de seu filho será Samuel. Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.

Totalmente Demais

Hugo faz uma lista de exigências para Carolina se manter no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Germano, Leila e Eliza. Seguindo a orientação de Hugo, Carolina propõe que Leila faça uma matéria sobre as loucuras que se faz em nome do amor, e se oferece para ser a primeira entrevistada. Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.

Fina Estampa

Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina, observado pelo delegado Paredes. Clint alerta Wallace sobre os treinos. Enzo desiste de aplicar golpes com Pereirinha. Henrique avisa a Celina que continuará apoiando Beatriz. Esther e Paulo se reconciliam. Tereza Cristina exige que Ferdinand sequestre Griselda. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Marilda se recusa a ficar sozinha na mansão com Tereza Cristina. Crô implica com Baltazar na volta para casa. Ferdinand foge da polícia. O avião de Teodora volta para o aeroporto, e Quinzé consegue falar com ela.

