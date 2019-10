Malhação: Toda Forma de Amar

Rita e Filipe têm sua primeira noite de amor. Meg chega à casa de Guga, e confessa que gosta de Beto. Filipe diz a Rita que enfrentará a família para ficar com ela. Carla repreende Raíssa por chegar tarde em casa. Rita e Filipe voltam de Petrópolis. Raíssa dorme durante a prova. Madureira faz uma grande encomenda de camisetas com Serginho e Camelo. A paciente de Lígia volta ao hospital em estado grave. Beto é rude com Meg. Filipe leva Rita até a frente de seu prédio. Nanda fica enciumada ao ver Raíssa ser assediada por fãs. Filipe deixa Rita pegar Nina no colo. Beto ajuda Meg na rua. Carla repreende Raíssa pela nota baixa na prova. Nanda fica chateada com Ivete. Max constrange Meg na frente de Beto. Joaquim vê Rita com Nina no colo e a hostiliza.

Éramos Seis

Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo sem condições financeiras. Almeida afirma a Gusmões que continuará mentindo sobre sua condição a Clotilde. Inês flagra Shirley com as cartas de João. Genu desconfia de Virgulino. Júlio tenta pegar um empréstimo no banco. Inês revela a Afonso que Shirley esconde cartas dele. Emília se surpreende com a proximidade entre Justina e Zeca. Afonso discute com Shirley. Shirley pensa em procurar João. Almeida pede para conversar com Júlio. Marion se oferece para ajudar Júlio. Almeida se declara para Clotilde. Lola conduz com habilidade a carroça de Afonso, que demonstra seu encantamento. Marion consegue um investidor para Júlio, e os dois se beijam.

Bom Sucesso

Alberto diz a Paloma que ela lhe trouxe a alegria de volta. Marcos agradece Paloma. Ramon hostiliza Waguinho, que é defendido por Elomar e Francisca. Nana pede a Paloma para voltar a trabalhar na mansão. Mario avisa a Silvana que o médico disse que há chances de sua visão voltar com o tempo. William aconselha Gisele a esquecer Diogo e ficar com Yuri. Marcos avisa a Natasha que não quer compromisso com ela. Paloma pede a opinião da família para o convite que Nana lhe fez, para trabalhar de novo na mansão.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. André é hostil com Leandro. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com Chiclete. Vivi é chamada para ser jurada do concurso de bolos. Jô fala com Carmelinda que pretende usar Téo para conseguir um bom casamento. Yohana previne Téo contra Jô. Uma das concorrentes sabota a massa do bolo de Maria da Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Yohana e Camilo interrogam Ellen e Evelina, que acusam Régis. Fabiana vê Rock e Joana se beijando. Jô é chamada para depor e prejudica Régis. Rael vai à casa de Lyris. Régis é preso. Maria da Paz é desclassificada do concurso.