Malhação: Viva a Diferença

Todos aprovam e comemoram o clipe da banda, com exceção de João. Jade chora durante um ensaio de dança. Marcelo decide cozinhar para Roberta, que se preocupa com seus sentimentos pelo empresário. Cobra tenta se reaproximar de Jade. Lírio leva Jade e Bianca para uma participação na televisão. Jeff afirma que Mari não irá com a mãe para Joaçaba, mas Gilda e Bete convencem o rapaz. J Heideguer avisa a Lobão que agenciará um dos alunos de Gael. Bianca e Jade não conseguem sair da sala onde será exibida a novela.

A Vida da Gente

Ana marca um encontro com Rodrigo. Celina se emociona depois de conversar com o pai de seu filho. Ana ignora os conselhos de Eva. Dora tenta falar com Marcos, mas é impedida por Olívia. Ana fala para Alice que tentará viver sua história com Rodrigo. Júlia se entristece com o fim do namoro de Ana e Lúcio. Vitória gosta dos elogios que Mariano lhe faz. Celina e Lúcio são solidários um com o outro. Rodrigo e Ana se beijam no local onde começaram a namorar.

Salve-se Quem Puder

Alejandro consegue o telefone do escritório de Agnes na internet e entrega a Mário, que pretende conhecer as famílias das moças que estavam com Luna no furacão. Alexia, Kyra e Luna se disfarçam para invadir a casa de Dominique, mas são flagradas por Zezinho e Ermelinda. Helena nota que Júlia admira Alan. Alejandro se oferece para auxiliar Bel a montar um perfil na rede social para divulgar seus vestidos. Zezinho e Ermelinda resolvem invadir a casa de Dominique com as meninas e não percebem uma luz que começa a piscar na cozinha do imóvel. Dominique recebe um aviso informando que a porta dos fundos de sua casa está aberta.

Império

Cora pensa no sonho que teve com José Alfredo. Maria Marta confirma aos filhos que José Alfredo tem uma amante. Josué conta ao Comendador o que descobriu sobre Maurílio. Danielle ouve Maria Marta ao telefone com Maurílio e comenta com José Pedro. João Lucas flagra Amanda e José Pedro se beijando. Reginaldo encontra Karina. Merival alerta José Alfredo de que ele só ganhará o processo contra Cristina se o resultado do exame de DNA for negativo. Amanda diz para Danielle que José Pedro a beijou. Orville pensa em usar Juliane para se aproximar de José Alfredo. Beatriz sofre um grave acidente de carro.