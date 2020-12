Malhação: Viva a Diferença

Lica diz a Marta que deseja se matricular no Cora Coralina. Edgar pensa em afastar Malu do colégio Grupo, e Clara aprova. Anderson revela à polícia que o dinheiro encontrado com ele no hora do acidente é de Mitsuko. Lica confirma para Marta que está se relacionando com Samantha. Mitsuko declara ao policial que deu o dinheiro para Anderson. Edgar afasta Malu da administração do Grupo e pede que Bóris convença Lica a permanecer no colégio. Anderson garante a Mitsuko que não irá se separar de Tina. Dóris aprova a matrícula de Lica no Cora Coralina. Dóris descobre que está grávida, e Bóris comemora. Anderson recebe alta do hospital. Tina devolve o dinheiro de Mitsuko e pede que a mãe não lhe procure mais.

Flor do Caribe

Mantovani avisa a Cassiano que a interceptação ao avião de Gonzalo foi feita. Samuel aconselha Ester a contar para os tenentes que Dionísio desconfia de que ela denunciou a existência do bunker. Guiomar alerta Ester sobre o perigo que corre se Dionísio descobrir que foi ela quem denunciou o bunker. Alberto tenta seduzir Ester e a deixa amedrontada. Isabel e os agentes da polícia vão à casa de Dionísio avisar que encontraram as joias, e convocam Alberto para acompanhá-los até a delegacia.

Haja Coração

Giovanni propõe a Camila que ela leia seu diário sozinha. Rebeca e suas amigas invadem o apartamento de Luciano e descobrem que o vizinho planeja sequestrar Leonora. Agilson avisa a Aparício que Rebeca pode se interessar por ele. Giovanni fica sabendo que, no diário de Camila, a culpa pela explosão do Grand Bazzar recai sobre ele. Rebeca, Penélope, Leonora e Dinalda denunciam Luciano à polícia, e ele é preso. Enéas conta a Bruna que Aparício flagrou Camila e Giovanni juntos.

A Força do Querer

Cibele tenta acalmar Eurico. Nonato consegue mandar a foto de Silvana para o seu celular. Eugênio conta sobre sua traição para Heleninha. Zeca fica furioso ao saber que Edinalva está fazendo perguntas sobre a sua mãe. Ruy ameaça Irene. Dantas se preocupa com Silvana e Shirley sente ciúmes. Silvana inventa uma desculpa para não emprestar seu carro para Simone. Irene invade o escritório de Eugênio. Bibi fica tensa ao descobrir que Caio vai à comunidade com Jeiza.