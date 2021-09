Malhação: Sonhos

Karina se enfurece com Pedro, mas Lobão exige que a menina termine o treino antes de procurá-lo. Cobra sente ciúmes de Jade com Henrique. Tomtom distrai Delma para que Pedro espere por Karina. Todos da banda esperam por Karina com Pedro. Karina chega e se emociona com a homenagem, mas logo se volta contra Pedro. Delma interrompe a luta entre Karina e Pedro e afirma ao filho que ele está de castigo. Delma alerta Gael para manter Karina longe de Pedro. Gael tenta falar com Karina, mas Cobra a leva em sua motocicleta para a casa de Nat. Gael decide voltar para a academia e incentiva Bianca a retomar seu posto na Ribalta. Dandara passa mal, e Mari insinua que a professora está grávida.

Nos Tempoos do Imperador

Pilar desiste de sua bolsa de estudos. Eudoro conta a Tonico que Dolores se encontrará com as princesas. Germana passa mal com a comida de Licurgo para a inauguração do cassino. Teresa e Luísa não compreendem a decisão de Pilar de permanecer no Brasil. Eudoro confronta Pilar na inauguração do cassino. Pedro vai atrás de Luísa, e Samuel os alerta sobre Teresa. Pilar flagra Samuel com Luísa e estranha a proximidade dos dois.

Pega-Pega

Domênico beija Antônia. Malagueta pega o envelope encontrado no chapéu de Arlete e vê fotos e um laudo sobre um acidente. Arlete se desespera ao ver que o envelope não está mais no chapéu. Antônia e Domênico concluem que Júlio e Agnaldo mentiram em seu depoimento. Sabine aparece de surpresa na casa de Madalena. Arlete pergunta a Athaíde onde estão seus documentos. Júlio observa uma pichacão no quiosque, o acusando de ladrão.

Império

Cora confirma a presença de Maria Marta no bar de Manoel. Xana afirma a Juliane que descobrirá se Luciano está sendo bem tratado. José Pedro discute com Amanda. Cláudio sugere que Leonardo faça uma demonstração de seus hambúrgueres no restaurante. Marcão ouve uma conversa entre Cristina e Elivaldo e conta para Maurílio. Du diz a João Lucas que Ísis ligou para ele. José Alfredo pede para ver o atestado de óbito do filho de Jesuína. Marta surpreende Maurílio. José Alfredo descobre quem ajudou o filho de Jesuína.