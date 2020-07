Malhação: Viva a Diferença

Tato procura Anderson, e Moqueca pede para ele fazer uma entrega suspeita. Anderson convida Tato para ficar em sua casa. Keyla sente medo de Aldo. Benê toca piano para Tonico. Anderson comenta com Tina que MC Pimenta quer que ela e a sua banda se apresentem com ele. Lica não consegue fugir das investidas de Felipe. Anderson aconselha Tato a não fazer as entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores. Tato desiste de fazer a entrega, e Moqueca fala para Anderson ir em seu lugar. Malu exige que Edgar vá à reunião de pais na escola para atacar Bóris e Lica.

Novo Mundo

Joaquim se emociona ao reencontrar Elvira. Peter conta para Leopoldina que Anna voltou para o Rio de Janeiro. Diara sente-se mal e Ferdinando a leva para seu quarto na taberna. Cecília se arruma para seu casamento e Matias afirma que a manterá afastada de Sebastião. Nívea conta a Miss Liu que Elvira inocentou Joaquim. Anna tem uma ideia para manter Thomas longe e pede a ajuda de Leopoldina. Hugo tenta saber com Germana onde ela guarda a escritura da taberna. Bonifácio chega à cela de Joaquim e se assusta ao ver Elvira. Cecília e Libério se casam. Patrício comenta com Leopoldina sobre sua desconfiança com Bonifácio e Lurdes. Elvira é sequestrada.

Totalmente Demais

Lu pede desculpas a Lili por ter insultado o casal ao vê-la com Rafael. Jojô garante a Arthur que trará Eliza de volta. Lu conta para Eliza que Jonatas passou a noite com Leila. Eliza volta para a casa de Arthur depois das insistências de Jojô. Eliza descobre que Maurice esteve na casa de sua mãe e afirma que Dino não pode saber de seu paradeiro. Lili se surpreende ao ver Germano chegando ao evento de lançamento de seu livro, feito em parceria com Rafael.

Fina Estampa

Renê fica intrigado com o pressentimento de Luana. Tereza Cristina invade o restaurante e conta para Renê que Griselda é a investidora do Brasileiríssimo. Danielle revela para Beatriz que ela e Guilherme são pais biológicos de uma criança. Danielle conta para Beatriz que Esther deu à luz sua filha biológica. Renê avisa a sua equipe que ficará no Brasileiríssimo somente até Griselda arrumar outro chef. Teodora volta, e Pereirinha e Enzo se surpreendem. Renê busca suas coisas na casa de Griselda.