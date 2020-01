Malhação: Toda Forma de Amar

Madureira gosta da presença de Lígia. Filipe pede que Rita o perdoe. Anjinha fica constrangida ao encontrar Tatoo. Carla se surpreende ao encontrar Lígia. Filipe e Rita se beijam, e ele afirma que terminará o namoro com Leila. Madureira convida Lígia para dançar. Rui vê Filipe com Rita e pressiona Leila. Ramila desconfia da relação entre Jaqueline e Celso. Madureira declara seu interesse por Lígia, e os dois se beijam. Thiago se incomoda com a proximidade de Jaqueline e Celso. Leila flagra Filipe com Rita. Filipe termina o namoro com Leila. Vânia e César dançam juntos. Rui afirma a Leila que agirá contra Filipe.

Éramos Seis

Felício garante a Marcelo que contará a verdade para Isabel. Lúcio beija Isabel. Julinho questiona Assad sobre a loja no Rio de Janeiro. Zeca volta para Itapetininga. Genu reclama da falta de dinheiro. Hilton ameaça Virgulino. Tião se preocupa por Alfredo continuar pegando as peças roubadas de Osório. Adelaide discute com Emília por causa de Justina. Assad promove Almeida para convencê-lo a ficar. Carlos fica desconfortável por encontrar Alfredo e Adelaide no cinema. Olga se anima com a volta de Zeca. Adelaide fica abalada com um comentário de Alfredo. Felício revela a Isabel que é casado. Alfredo se insinua para Inês.

Bom Sucesso

Paloma vê Pessanha fugindo e tenta alcançá-lo. Marcos segue Pessanha. Léo informa que Ramon está fora de perigo. Pessanha avisa a Diogo que está sendo perseguido, e o advogado pede que ele se afaste. Marcos revela a Paloma os planos de Diogo contra ela. Alberto recomenda que Paloma fique com os filhos na mansão. Nana fica furiosa ao flagrar Diogo com Gisele e ouve quando o ex-marido ironiza a perda de seu bebê.

Amor de Mãe

Lurdes confronta Gilberto, que tenta despistar a mulher. Vitória sugere que Álvaro se responsabilize pela escola de Camila. Álvaro convida Lídia para organizar o jantar para os acionistas da PWA. Vinícius arma com Amanda para sabotar o jantar. Marina aceita integrar o grupo de Amanda. Magno vê quando Gilberto fala com a enfermeira Tânia e pede ajuda a Betina para investigar os dois. Durval e Natália ficam juntos. Érica desmascara Carlinhos para Ryan. Miranda exige que Matias lhe conte a verdade sobre Jane. Thelma confidencia a Durval que furou os preservativos de Danilo. Betina ajuda Lurdes a encontrar o endereço de Tânia. Camila recusa a proposta de Vitória e afirma que lutará pela escola pública. Matias confessa a Miranda que já ficou com Jane. Guará se preocupa com a ação comandada por Amanda e alerta Davi. Marina e Cássia colocam veneno na comida do jantar da PWA. Sandro reconhece Vinícius durante a invasão de ativistas ao jantar.