Malhação: Viva a Diferença

Tato e Roney comentam sobre o fraco movimento da lanchonete no período de férias e sentem falta de Keyla e Tonico. Josefina se preocupa com a tristeza de Benê. Fio começa a trabalhar no salão de K2. K1 conta para K2 sobre a viagem com MB. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. Cibele conta a Bóris que Juca mudará de escola. Dóris convida Bóris para substituir uma professora no Cora. Clara marca um encontro com Felipe. Guto convida Benê para uma viagem de apresentação musical.

Flor do Caribe

Ester concorda em esperar Alberto voltar da viagem para falarem sobre o divórcio. Marcia diz a Donato que a febre de Lipe tem origem emocional. Duque contrata Nicole para trabalhar no bar Flor do Caribe. Taís flagra Hélio com outra mulher. Hélio deixa vários recados no celular de Taís e diz que houve um mal-entendido. Cassiano fica preocupado depois que Ester conta que Alberto viajou. Alberto se encontra com Dom Rafael e pede ao mafioso que o livre de Cassiano.

Haja Coração

Giovanni e Bruna voltam para a festa de boas-vindas ao rapaz. Apolo e Tancinha se beijam. Penólope repara em Leonora discutindo com Marquinhos. Tancinha descobre que seu pai foi assassinado. Leonora provoca um acidente com os carros de Rebeca e Penélope. Giovanni vai atrás de Camila. Beto se interessa por Tancinha. Leonora, Rebeca e Penélope se hospedam no mesmo quarto de um spa. Fedora sofre com o fiasco de sua festa. Tancinha acusa Aparício de ter matado seu pai e é levada para a delegacia. Tancinha e Apolo acabam presos.

A Força do Querer

Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Simone convence Ivana a procurar uma psicóloga. Irene convida Eugênio para viajar. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio . Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.