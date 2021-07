Malhação

Bianca e Duca dançam juntos. Delma percebe as investidas de Nando e se afasta. René pensa em reatar com Dandara. Joaquina vai atrás de Gael. Pedro e Karina namoram no quarto da menina. Wallace e BB atrapalham Bianca e Duca. Bianca chega em casa, e Gael percebe que foi enganado por Karina sobre a presença de Pedro. Sol decide esperar Wallace para voltar para casa. Delma tenta conversar com Gael. Sol fica chateada quando Wallace convence BB a acompanhá-los. Delma convida Gael e Karina para almoçar com ela e Pedro. René beija Dandara, e Gael vê.

A Vida da Gente

Cris demite Lorena. Nanda mostra a Francisco a partitura manuscrita por Lui e os dois se comovem. Ana convida Lúcio para almoçar na casa de Eva. Júlia fala para Rodrigo que foi à fazenda de Gabriel. Sofia sugere que Miguel trabalhe como auxiliar de Ana. Manuela fica envergonhada com os elogios de Iná na frente de Gabriel. Lúcio e Ana decidem se casar.

Salve-se Quem Puder

Alejandro e Téo não conseguem conter Hugo, que acaba levando Luna como refém. Alan fica emocionado quando os filhos manifestam a vontade de ter Kyra como madrasta. Agnes chora de emoção quando Bia confirma que Kyra está viva. Sob forte emoção, Mário reencontra Luna. Alan e os filhos vão até a casa de Zezinho e Ermelinda encontrar Alexia. Rafael busca Kyra para ver a família e fica confuso ao ver Alan.

Império

Lorraine fica fascinada pelo diamante rosa. José Alfredo tira de um cofre alguns diamantes escondidos. Maria Clara tenta manter a calma com Cristina. José Alfredo manda José Pedro encontrar uma solução para a falta das notas fiscais dos diamantes. Juliane consegue o emprego de vendedora. Salvador sai de casa e Orville vai atrás. Jairo dá dinheiro para Cora. Um taxista tenta roubar Lorraine. Cora compra roupas novas e vai até a joalheria Império com Jairo. Salvador conhece Júnior e Juliane. Maria Clara faz questão de falar com Vicente na frente de Cristina. Maurílio marca um encontro com Téo. José Alfredo ouve Silviano conversar com Maria Marta sobre o diamante rosa.