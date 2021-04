Malhação: Sonhos

Luiz, Diego e Maré assustam Duca, e Nat tenta ajudá-lo. Duca desmaia e Nat deixa uma foto em seu bolso antes de sair. Jade tenta ensinar Cobra a dançar. Lobão repreende Nat por ter mentido para ele. Gael leva Duca para casa e Dalva se desespera ao ver o neto machucado. Cobra pede para Jade confirmar que estava com ele na hora do suposto susto a Duca. Os pais de Mari avisam que irão visitá-la. Duca encontra a foto em seu casaco e fica intrigado com a mensagem escrita por Nat.

A Vida da Gente

Lourenço tenta convencer Celina a reatar o casamento. Iná obriga Manuela a acordar Rodrigo para tomar conta da filha que está doente. Alice recebe a resposta de um dos homens para quem enviou o e-mail. Rodrigo pega o resultado do exame de DNA e vai falar com Ana. Iná recebe um convite de Laudelino para um encontro e Manuela tenta convencer a avó a aceitar. Celina fala para Lúcio que tem certeza de que não quer reatar seu casamento. Marcos procura Dora. Laudelino mostra à Iná o bufê que ele construiu para Manuela.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para conquistar os filhos de Alan. Luna confessa a Zezinho e a Ermelinda que está trabalhando para Helena. Alan aprecia a forma com que Kyra/Cleyde conversa com as crianças. Bia teme ser rejeitada por Tarantino por causa de seu marca-passo. Renzo conta a Lúcia que vai ajudar Rafael a reerguer a Labrador. Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e volte para Renatinha. Verônica elogia a competência de Micaela. Zezinho avisa a Luna que ela terá de deixar o Programa de Proteção. Alexia e Kyra veem quando Renzo e Dominique se aproximam da entrada do clube.

Império

José Alfredo começa a contrabandear diamantes. Cora insiste em falar com Eliane sobre seu cunhado. Maria Marta descobre que perdeu sua fortuna. José Alfredo encontra uma grande riqueza no cofre que Sebastião deixou para ele. Um garimpeiro encontra um grande diamante cor-de-rosa. Eliane começa a trabalhar como camelô. José Alfredo vê Eliane. Eliane tenta falar com José Alfredo, mas fica impactada ao vê-lo beijar a esposa. Nasce Maria Clara, a segunda filha de José Alfredo e Maria Marta. José Alfredo vai ao garimpo no Monte Roraima. Maria Marta vai para o hospital para dar à luz seu terceiro filho, João Lucas.