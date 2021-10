Malhação: Sonhos

Duca tenta convencer Nat a desistir de fugir e revelar a Lobão que eles estão juntos. Lucrécia expulsa Cobra de sua casa e Jade fica arrasada. Gael afirma a Wallace que torce por ele, mesmo acreditando que o rapaz não está preparado para disputar o campeonato. Jade dá um ultimato em Cobra. Nat termina o namoro com Lobão, que se enfurece. Gael revela a Heideguer que Nat o acusou de manipular os resultados do campeonato. Cobra pede ajuda a Edgard para agir mais educadamente. Heideguer ameaça Nat para Lobão. Nat encontra o pendrive de Alan.

Nos Tempos do Imperador

Leopoldina exige que Luísa convença Pedro a desistir de casá-la. Dumas, Gastão e Augusto chegam à casa de Luísa. Nicolau alerta Celestina sobre Nino. Lupita garante a Batista que descobriu como se livrar de Lota. Tonico humilha Dolores. Dumas revela a Teresa, Pedro e Luísa que tanto Gastão quanto Augusto acreditam que desposarão Isabel. Leopoldina faz insinuações sobre Luísa para Isabel. Guebo conta a Samuel que beijou Zayla. Tonico admira Zayla. Nélio elogia Dolores. O bando de Jamil e Guebo rouba Borges. Pilar é atingida por um tiro de Borges.

Pega-Pega

Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica. Dom termina o relacionamento com Tânia. Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já apreendido por Antônia e Domênico. Antônia mostra a Athaíde a gravação feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella. Eric acusa Athaíde de ter colocado os documentos em sua pasta, e pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella.

Império

Silviano confronta e ofende José Alfredo. Maria Marta defende Silviano, e Maria Clara questiona a mãe. Xênia troca os sapatos de Juliane. Amanda presenteia Juliane com sandálias novas e Antoninho permite que a sambista as use no desfile. Xênia se irrita com o fracasso de seu plano. Cora ouve a conversa entre Maurílio e Marcão e tenta alertar José Alfredo que ele corre risco de morte, mas o Comendador não lhe dá atenção. Enrico e Beatriz comunicam a Cláudio que ele terá alta do hospital. Elivaldo, Tuane e Cristina estranham a ausência de Cora.