Malhação: Toda Forma de Amar

Rita se recusa a se aliar a Rui. Beto pressiona Guga a convencer Meg a aceitar sua proposta. Anjinha se irrita com Cléber e Marco. Leila confessa a Cida que planeja afastar Filipe de Rita. Filipe se incomoda com as conclusões de Rita sobre Rui. Lígia se preocupa com Filipe. Marco tenta ajudar Cléber a fazer as pazes com Anjinha. Nanda e Camelo questionam Raíssa sobre sua bolsa de estudos no exterior. César se esforça para se aproximar de Jaqueline. Thiago e Neide se penalizam com o estado de Carla, que sofre por Marco. Peixoto conversa com Marco sobre Carla. Tatoo surpreende Anjinha com um beijo. Rui insiste para que Rita se una a ele para conseguir a guarda de Nina.

Éramos Seis

O médico avisa a Lola que Júlio precisa ser internado. Isabel critica Soraia por pensar em atrapalhar a cerimônia de casamento de Assad. Júlio se recusa a ser internado e Lola se preocupa. Assad revela a Almeida que pretendia homenagear Júlio em seu casamento. Karine convence Assad a entregar o bônus de Júlio a Julinho. Julinho marca um encontro com Soraia no clube e Isabel desconfia. Alfredo se sente culpado por ter agravado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital.

Bom Sucesso

Alberto fica indignado com o insulto de Vera, que o acusa de estar seduzindo Paloma. Glória conta a Luan que viu Alice presenteando Waguinho. Vera pede desculpas a Alberto e Paloma. Vera elogia Paloma para Eugênia. Ramon e Francisca ficam juntos. Paloma beija Marcos. Peter não gosta de ver Ramon com Francisca. Francisca pede Ramon em namoro.

A Dona do Pedaço

Tibério confunde Téo, que acaba confessando que ainda ama Jô. Yohana diz a Téo que não quer ter mais nada com ele. Merlin aconselha Cássia a valorizar o amor de Agno. Maria da Paz depõe no tribunal e se emociona ao falar de Jô. O veredito do julgamento é anunciado e Jô é conduzida por Camilo à prisão. Maria da Paz fica desolada com a situação de Jô. Régis afirma a Amadeu que não desistirá de Maria da Paz. Joana diz a Maria da Paz que gostaria de ser sua filha. Cornélia e Dorotéia se preocupam com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam para unir Abel e Britney. Márcio declara seu amor por Kim. Cássia cobra de Agno o casamento dele com Leandro. Maria da Paz e Amadeu ficam juntos. Jô chega no presídio.