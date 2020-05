Malhação: Viva a Diferença

Tina revela a Lica que fugirá de casa. Tato flagra Keyla falando com K1 e desconfia. Edgar tenta fazer com que Clara e Lica se entendam. Malu compra uma joia para Edgar dar para Clara. Fio convence Ellen a ir ao cinema com ele. Edgar avisa a Bóris que não quer mais que Ellen estagie na biblioteca. Tato percebe Roney sem ação ao ver Josefina. Keyla pega um frasco de remédio para emagrecer com K1. Lica ajuda Tina a fugir da escola no momento em que Mitsuko chega. Bóris fala com Ellen. Tato flagra Keyla tomando o remédio para emagrecer.

Novo Mundo

Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim auxilia o parto de Anna. Anna dá à luz uma menina e Joaquim se emociona. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede dos filhos. Nívea ouve Anna dizer que Vitória não é filha de Thomas. Ferdinando afirma a Jacira que não deixará a mata. Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avilez e Chalaça desconfia. Piatã questiona Jacira por sua demora em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Anna que irá ajudá-la a proteger Vitória.

Totalmente Demais

Jacaré descobre que Eliza está concorrendo ao concurso Garota Totalmente Demais. Pietro questiona Carolina sobre o teste de gravidez. Cassandra garante a Carolina que irá tirar Eliza na segunda etapa do concurso. Germano pede que Rafael se afaste. Eliza surpreende Carolina com seu visual. O chefe dos garçons alerta Jonatas sobre seus serviços na festa. Arthur se prepara para contar a Carolina sobre seu impedimento de ter filhos.

Fina Estampa

Crô ouve Ferdinand e Tereza Cristina comentando sobre o incidente com Marcela. Teodora pede dinheiro a Wallace. Enzo acredita que o tesouro escondido na antiga casa de Griselda seja falso. Patrícia sugere que Griselda leve Antenor para sua casa, para que ela possa voltar para a pousada. Paulo convida Vanessa para sair. Guaracy presenteia Esther. Antenor estranha ao ver Griselda à sua espera. Tereza Cristina ameaça Marcela.