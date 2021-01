MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

Roney explica sobre Aldo para Keyla e Tato. Tina e Anderson editam o clipe dos Lagostins. Ellen liga a TV para assistir à sua entrevista. Malu fica revoltada com a matéria de Ellen. Tato procura Aldo. Anderson e Tina pedem para Roney abrigar sua produtora no galpão. Mitsuko não apresenta mais sinais da doença. Malu chantageia K2 em troca de informações sobre Dóris. Tato cozinha e leva comida para as pessoas em situação de rua. Lica ameaça Edgar se ele for o responsável pelas fake news.

FLOR DO CARIBE

Maria Adília mente para Guiomar, afirmando que não sabe quem é o pai de Candinho. Veridiana repreende a filha. Alberto oferece vantagens para Silvestre, em troca do silêncio do mineiro. Juliano e Cassiano desconfiam de que Hélio esteja encobrindo a verdade sobre o sequestro de Samuel. Ester e Cassiano procuram Hélio para conversar.

HAJA CORAÇÃO

Carol avisa a Cris que Shirlei não está namorando Adônis. Francesca nota que Shirlei está triste desde que pediu demissão. Henrique constata que Felipe está apaixonado por Shirlei. Apolo é desprezado pela vizinhança da vila. Tancinha e Beto chegam de viagem e se deparam com Apolo. Tancinha despreza Apolo e pede a ele para esquecê-la. Aparício e Agilson tentam se esconder de Rebeca quando ela aparece de surpresa na mansão. Fedora e Lucrécia acusam Rebeca de ser amante de Aparício. Henrique pergunta a Penélope se ela o deixaria caso algum de seus filhos não gostasse dele. Ariovaldo simula um infarto para distrair Fedora e Lucrécia enquanto Agilson tira Rebeca da mansão.

A FORÇA DO QUERER

Eurico abandona Silvana e se muda para a casa de Heleninha. Dantas socorre Silvana, que afirma não ser uma jogadora compulsiva. Rubinho e Bibi comandam as ações no morro. Jeiza desconfia do envolvimento de Rubinho e Bibi na prisão de Zeca. Simone tenta confortar Silvana, que sofre com sua separação. Ruy, Joyce e Eugênio descobrem a seringa no quarto de Ivana, e o advogado acredita que a filha esteja se drogando. Silvana tenta se explicar para Eurico, que diz que não reatará o casamento. Aurora aconselha Silvana a procurar ajuda profissional para se livrar do vício.

