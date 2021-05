Malhação: Sonhos

Nat não consegue acompanhar o vulto que a observava. Dandara decide que René permanecerá em sua casa, e João fica inconformado. Bianca e Karina tentam consolar Gael. Duca leva Nat para casa e cuida da lutadora. Wallace se recusa a jantar na casa de Sol. Nat recebe uma foto dela com Duca na Pedra do Índio. Gael autoriza o namoro de Karina e Pedro. Bianca e Karina convencem Gael a procurar Dandara. João vê René e Dandara rindo juntos e fica intrigado. Gael chega à casa de Dandara, a vê se divertindo com René e vai embora furioso. Gael flagra Karina e Pedro na academia.

A Vida da Gente

Ana e Manuela fazem as pazes. Rodrigo pensa em Ana e não consegue dormir. Eva observa o interesse entre Lúcio e Ana. Cris induz Tiago a ligar para Lorena. Dora aconselha Celina a tentar se envolver com Artur. Cris sofre ao ver Tiago abraçar Lorena. Ana pede para Manuela ajudá-la a se reaproximar de Júlia. Iná se surpreende ao saber que Wilson acredita que ela é sua admiradora. Júlia se surpreende ao ver suas duas mães na porta da escola.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde percebe que perdeu alguns dentes. Famosos chegam à inauguração do restaurante de Micaela e o evento é um sucesso. Micaela agradece a Bruno pelo apoio e eles quase se beijam. Renzo olha o anel da avó de Alexia, e Dominique o questiona. Kyra teme que Alexia se apaixone por Renzo novamente. Helena briga com Téo e proíbe Luna/Fiona de entrar em sua casa. Alan leva Kyra/Cleyde ao dentista. Alexia/Josimara conta a Marieta que fará uma nova sessão espiritual, e Renatinha ouve. Renatinha vê Alexia/Josimara com uma amiga e decide investigar.

Império

Maria Isis chora com a desconfiança de José Alfredo. Maria Marta pede para Silviano procurar sua sobrinha Amanda. Cora segue Maria Isis até a casa de seus pais. Téo posta uma nota contra Cláudio em seu blog. Cora se aproxima da família de Maria Isis e ganha a confiança de Magnólia. Enrico vê um desmentido da notícia sobre seu pai no blog de Téo. João Lucas procura Maria Isis novamente. Merival pede para Maria Marta ajudar na liberação de Elivaldo. Xana e Antoninho suspeitam que Orville e Carmem estão enganando Juliane. José Alfredo flagra Cristina em sua casa conversando com Maria Marta.