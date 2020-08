Malhação: Viva a Diferença

Dóris aconselha Ellen a pensar mais antes de tomar uma decisão sobre a bolsa de estudos oferecida por Bóris. Lica revela sua paixão por Bóris, e o diretor afirma que a menina está confusa. Keyla confessa às amigas que não compreende o que sente por Tato. Fio incentiva Ellen a aceitar a oferta da bolsa de estudos. Marta avisa a Lica que viajará para Nova York para encontrar Luís. Guto e Benê aceitam o desafio de tocar piano e cantar em público juntos, durante a Balada Cultural. Gilvan flagra Tato e K2 juntos em uma área proibida da escola. Dóris questiona Bóris sobre seu comportamento com Lica. Lica sofre de amor por Bóris.

Novo Mundo

Elvira se despede da companhia de teatro. Domitila pede que Francisco entregue sua carta para Dom Pedro. Domitila se emociona ao reencontrar os filhos. Comandados por Fred Sem Alma, os piratas dominam o navio negreiro, e Cecília e Libério comemoram. Fred ordena que Severino confesse sua sociedade criminosa com Thomas e Sebastião para as autoridades inglesas. Cecília sente ciúmes de Luana com Libério. Hugo garante a Elvira que Licurgo e Germana não terão a taberna de volta. Licurgo se surpreende ao encontrar Germana encenando uma peça com Hércules.

Totalmente Demais

Dorinha tenta convencer Carolina a contar para Eliza sobre a aposta. Cassandra confessa a Adele que se apaixonou por Fabinho. Rafael diz a Lili que Lorena o demitiu da revista. Leila convida Jonatas para morar com ela. Cassandra manda um presente para Fabinho, com uma declaração de amor de Débora. Germano avisa a Fabinho que a linha de produtos criada por ele e Débora será produzida. Carolina conta a Eliza que Arthur a ajudou a ganhar o concurso porque fez uma aposta com a jornalista.

Fina Estampa

Griselda mostra para Guaracy as notícias sobre Esther. Celina tenta convencer Beatriz a prestar queixa contra Esther. Glória ajuda Enzo a afastar os jornalistas. Vanessa é recontratada por Renê. Tereza Cristina nega a Patrícia que esteja envolvida com os atentados contra a família de Griselda. Crô combina um encontro com Baltazar para produzir o vídeo do CD de Solange. Wallace conta para Dagmar que lutará contra Muralha. Paulo procura Esther. Joana revela para o delegado Paredes que a loura misteriosa e Tereza Cristina são a mesma pessoa.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA