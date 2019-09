Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 10 de setembro

Malhação: Toda Forma de Amar Filipe teme que Lígia e Joaquim descubram que Rita se encontrou com Nina. Milena se incomoda ao ver Daniel e Jaqueline dançando juntos. Meg confessa a Martinha que deseja que Guga seja o pai de seu bebê. Camelo alerta Cléber sobre Nanda. Raíssa acredita que Camelo esteja com ciúme de Nanda. César e Vânia conversam com Jaqueline sob...