Malhação: Viva a Diferença

Tina não revela sobre sua vida amorosa no Japão, e Ellen fica magoada. Roney tenta reunir os antigos integrantes de seu grupo musical. Keyla recruta K1 para ajudá-la a organizar as roupas de seu brechó. Ellen confirma para Fio que tem um segredo para lhe contar. K1 insinua que Keyla ainda gosta de Tato. JDogão confessa a Josefina que foi ele quem colocou a bomba no banheiro da escola. K2 sofre com a reaproximação de K1 e Keyla. Ellen e Fio decidem se afastar. Tato termina o namoro com K2. Ellen revela a Anderson que Tina voltará ao Brasil. K2 sabota o brechó de Keyla.

Flor do Caribe

Alberto espera Cassiano e Ester deixarem a cabana. Guiomar se assusta com o descontrole de Alberto. Samuca conta para Cassiano que Alberto o chamou de contrabandista. Marizé não aceita o presente de Hélio. Nicole convida Guiomar para fazer a produção de moda do desfile da ONG. Alberto obriga Hélio a assessorá-lo no processo contra Ester. Hélio avisa a Ester que Alberto quer a reintegração de posse do imóvel onde funciona a ONG. Ester se atrasa para buscar Laurinha na escola.

Haja Coração

Beto beija Tancinha, que fica incomodada. Felipe tenta ajudar Shirlei, mas a moça vai embora. Tamara é expulsa da casa de show. Apolo faz uma serenata para Tancinha que, culpada, não consegue ir ao encontro do noivo. Francesca questiona Tancinha sobre seus sentimentos por Beto. Adriana e Beto discutem sobre a saúde de Tamara. Fedora conta para Teodora sobre sua lua de mel com Leozinho. Felipe tenta devolver o sapato de Shirlei, e Jéssica não gosta. Apolo pede perdão a Tancinha, que chora.

A Força do Querer

Bibi decide se aconselhar com Eugênio. Silvana convence Yuri a conversar com ela. Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde Jeiza trabalha. Edinalva garante a Ritinha que resolverá o seu problema. Abel não se conforma com o fim do noivado de Zeca. Jeiza treina com Alan. Eugênio pensa em abandonar o caso de Rubinho. Eugênio comunica a Bibi que não irá mais defender Rubinho e decide procurar Irene. Eugênio e Irene se beijam. Eugênio se arrepende de beijar Irene. Zeca avisa a Edinalva que processará Ritinha. Abel conta para Jeiza os planos de Zeca e a policial decide ir atrás do ex-noivo.