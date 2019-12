Malhação: Toda Forma de Amar

Cléber declara seu amor por Anjinha, mas afirma que precisa encontrar sua família. Filipe e Lígia falam sobre suas desilusões amorosas. Anjinha culpa Marco pela partida de Cléber. Marquinhos tenta filmar a aula de Celso, que conversa com Neide sobre o episódio. Carla discute com Anjinha, que insiste em ir para a Bahia encontrar Cléber. Lígia se surpreende ao descobrir que o juiz sabe que ela e Joaquim estão separados. Marquinhos insinua que Celso está assediando Jaqueline. Filipe acredita que Rita esteja tentando prejudicar Lígia e sua família. Jaqueline desconfia quando Thiago lhe conta sobre as economias de Marco. Filipe confronta Rita.

Éramos Seis

Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta consolar a filha. Lola insiste para que Carlos não abandone a faculdade. Julinho se irrita por ter que pagar a dívida de Júlio. Alfredo reencontra seu amigo Tião. Lúcio se declara para Inês. Zeca pensa em aceitar a proposta de Neves. Adelaide discute com a mãe e mente para poder sair com Alfredo. Julinho percebe as insinuações de Soraia. Clotilde marca um encontro com Almeida. Inês volta ao local onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália faz uma surpresa para Almeida. Clotilde espera por Almeida. Mabel incentiva Carlos a abandonar a faculdade. Alfredo e Adelaide se beijam. Inês e Carlos se encontram.

Bom Sucesso

Alberto constata que Gabriela salvou sua vida. Alberto perde a memória. Mauri anuncia que Gabriela será submetida a uma cirurgia de risco. Thaíssa avisa a Gisele que não há sinais de Diogo nas imagens da câmara de segurança. Marcos acredita que o episódio tenha sido um acidente, apesar da insistência de Gisele em acusar Diogo. Mauri avisa a Paloma que Gabriela tem um tipo sanguíneo raro. Alberto recupera a memória. Paloma comenta com Ramon que Gabriela deve ter o tipo sanguíneo de Elias. Padre Paulo insinua para Paloma que o pai de Gabriela pode estar vivo.

Amor de Mãe

Davi acompanha Vitória ao hospital e afirma que a advogada precisa descansar. Érica convida Raul para um almoço com sua família. Álvaro se revolta contra Vicente e exige que o rapaz se afaste da cidade. Tiago conhece Davi e pede que ele seja seu pai. Silvânia avisa a Vitória que acompanhará Tiago mais de perto. Amanda procura Davi. Lurdes discute com Érica por causa de Sandro. Érica questiona Camila e Ryan sobre a história contada por Kátia sobre Sandro. Érica conversa com Camila sobre sua paixão por Raul. Na premiação, Raul insinua a Érica que deseja se casar com ela. Álvaro anseia pelo anúncio de sua sociedade com Raul. Davi e outros ativistas protestam contra Álvaro durante a cerimônia. Davi descobre que Vitória é advogada de Álvaro.