Malhação Sonhos

Lobão agride Gael, e Dandara e Duca impedem o lutador de revidar. Paula Fernandes responde à mensagem de Lincoln e Tomtom e diz que quer conhecer Mari. Lobão consegue agendar o exame de DNA para confirmar a paternidade de Karina. Delma tenta intervir em favor de Pedro, mas Gael não permite que Karina viaje com o namorado. Sol lamenta estar longe de Wallace. Karina se entristece com Gael. Nando, Delma, Tomtom e os integrantes da Galera da Ribalta se preparam para partir. Gael consente que Karina viaje com Pedro.



Nos Tempos do Imperador

Luísa impede seu jagunço de atirar em Pilar e Jorge. Tonico encontra Nain e o questiona sobre o paradeiro de Jorge. Quinzinho e Clemência salvam Leopoldina de Germana. Eugênio alerta Luísa do ataque à fazenda de Ambrósio. Tonico aparece na fazenda de Luísa. Jorge conta o que aconteceu para Condessa, que decide mantê-lo em sua casa. Tonico chora junto ao corpo de Ambrósio. Pilar consegue fazer o exame na faculdade de medicina. Tonico lança sua candidatura durante o velório de Ambrósio. Eudoro invade a faculdade de medicina e Pilar se desespera.



Pega Pega

Diante de seu amor não correspondido, Maria Pia comunica a Eric que não irá mais trabalhar com ele. Dom conhece Cristóvão. Evandro orienta Júlio a se livrar da mala e do dinheiro escondidos no porão antes que Antônia descubra. Maria Pia liga para Malagueta e avisa que acharam a caminhonete roubada de seu pai. Douglas consegue um emprego para Luiza. Bebeth anuncia a Eric que irá procurar um psiquiatra. Sabine se enfurece ao ver Lígia chegar à sua festa com um vestido idêntico ao dela. Nelito conta para Antônia que Júlio beijou Cíntia.



Império

José Alfredo implora para Maria Ísis conversar com ele em seu apartamento. Tuane tenta seduzir Elivaldo. Maria Marta comemora o término do romance de José Alfredo e Maria Ísis. Cora pensa em se vingar de Maria Ísis. Danielle pede o divórcio para José Pedro e Maria Marta vibra. Josué consola Marisa. Magnólia e Severo vão ao restaurante de Vicente e Maria Ísis pede para ir embora mais cedo. Cora tenta descobrir onde Cristina guardará seu pedaço do diamante rosa. Danielle e Maurílio conversam animados no bar do hotel. José Alfredo tenta se entender com Maria Ísis.