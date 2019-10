Malhação: Toda Forma de Amar

Nádia pede que Lígia ajude Nina a ficar confortável com Rita. Nanda manipula Raíssa sobre sua apresentação no Rock in Rio. Todos sofrem ao terminar a visita de Rita a Nina. Carla e Raíssa alertam Thiago sobre o desconforto de Jaqueline. Karina discute com Milena e afirma que não é mais sua mãe. Guga revela seu segredo a Max e Regina. Vânia enfrenta Karina. Filipe convida Rita para viajar.

Éramos Seis

Lola tenta acalmar os filhos, enquanto Júlio tenta controlar sua dor. Olga finge não sentir ciúmes de Zeca. Carlos reclama de Alfredo para Lola. Alfredo incentiva Julinho a zombar de Inês. Afonso e Shirley discutem. Lola repreende Alfredo e o obriga a fazer as pazes com Carlos. Lola pede para Carlos chamar o médico para Júlio. Zeca provoca Olga com a ajuda de Maria. Lola se preocupa com as recomendações médicas feitas a Júlio. Carlos se encontra com Inês. Lola pensa em pedir para as irmãs adiarem a visita. Zeca procura Olga. Júlio encontra Lola nervosa na cozinha conversando com Durvalina.

Bom Sucesso

Paloma decide não voltar a trabalhar para Alberto. Alberto acusa Diogo de ter forjado o vídeo. Marcos comunica ao pai que Paloma está magoada e não aceitou o emprego de volta. Nana pede perdão ao pai e jura que acreditava na veracidade do vídeo. Diogo não gosta de saber que Mário ficou preso com Nana no elevador e ameaça o editor. Gisele tenta convencer Nana de se separar de Diogo. Peter liga para Paloma, e Eugênia descobre que a costureira é mãe de Gabriela.

A Dona do Pedaço

Jô incrimina Régis para Camilo. Rock se reaproxima de Fabiana. Vivi pede que Chiclete confie nela e Beatriz promete que ajudará os dois a continuarem se encontrando. Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que Vivi mantenha segredo para Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana. Leandro pede que Agno o apresente para sua família. Cornélia oferece um emprego a Jô, que se irrita. Merlin encontra a arma de Leandro na casa de Agno. Agno declara seu compromisso com Leandro para a família. Antero e Evelina se desentendem. Linda recrimina Beatriz por seu namoro com Zé Hélio. Maria da Paz e Rock insistem para Joana se mudar com Matilde para a antiga casa de Eusébio. Jô é obrigada a deixar seu flat.