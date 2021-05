Malhação: Sonhos

Cobra se declara para Jade. Cobra e Jade roubam os pertences de Bianca e a deixam sozinha na praia. Pedro se emociona com a gravação de Karina para seu clipe. Lucrécia descobre que está com câncer de mama, e Edgard a apoia. Orelha e Morgana partem para o Japão. Bianca percebe que foi roubada e se desespera, mas Henrique a socorre. Jade desconfia do comportamento de Lucrécia. Pedro flagra Marcelo na porta da Aquazen, mas o pai consegue despistar o menino. Bianca e Karina conversam sobre Henrique. Henrique surge na Ribalta para ver Bianca.

A Vida da Gente

Ana diz para Manu que Rodrigo foi uma paixão, mas que é parte do passado dela. Laudelino não revela a Iná as suspeitas de seu médico. Ana avisa a Lúcio que fará seu tratamento nos Estados Unidos. O médico avisa a Laudelino que ele tem um tumor e precisa de operação. Olívia pede para Dora fazer um quarto para ela. Manuela pergunta a Rodrigo se ele ainda sente alguma coisa por Ana.

Salve-se Quem Puder

Zezinho desconfia que Alexia, Luna e Kyra estejam escondendo algo importante. Micaela resolve adiantar a viagem para os Estados Unidos e nomeia Bruno como gerente de seu restaurante. Úrsula pede a Vicky informações sobre Luna/Fiona. Kyra avisa a Alexia que Zezinho nunca irá perdoá-la quando descobrir que ela está trabalhando para Renzo. Tarantino percebe um clima entre Bia e Dionice. Rafael lê a suposta carta de Kyra, entregue por Alexia/Josimara, pedindo para ele se casar com Renatinha. Micaela se despede de Bruno, e os dois se beijam. Kyra/Cleyde pede a Alan que não se ausente de casa por causa dela. Alexia conclui que o término do namoro é a única solução para que Zezinho não atrapalhe a investigação.

Império

José Alfredo se surpreende com o pedido que Ismael faz por ter devolvido o anel. Maria Marta observa o diamante rosa. Fernando implora que Cora o ajude a reatar com Cristina. Xana incentiva Juliane a pedir uma pensão para Júnior. Cora fala do telefonema de Fernando para Cristina. Amanda volta para a mansão e José Pedro comunica a Danielle. Du pede para ficar na casa de João Lucas. Pietro avisa a Ismael que a matéria sobre ele foi divulgada. Maria Marta se enfurece com Danielle ao ouvi-la dizer que deixará a mansão com José Pedro.