Malhação: Viva a Diferença

Todos rezam por Anderson no hospital. Noboru conforta Tina. Mitsuko avisa que Anderson está fora de perigo, e Nena agradece a médica. Tato desabafa com Fio sobre a suposta gravidez de K2 e insinua que reatará o relacionamento com a menina. K2 cobra que Tato revele a Keyla que será pai. Samantha apoia Tina e afirma que Anderson a ama. Mitsuko anuncia que Anderson pode perder o movimento das pernas. No hospital, um policial questiona a origem do dinheiro encontrado com Anderson na hora do acidente.

Flor do Caribe

Ester diz a Alberto que não desistirá do divórcio e avisa que pensará se volta para sua casa por causa de Laurinha. Hélio pede a Quirino para ensiná-lo a jogar xadrez. Duque avisa a Cassiano que uma cantora famosa será a próxima atração do Flor do Caribe. Duque aconselha Cassiano a reconquistar Ester. Cassiano reconstrói a cabana para Ester. Quirino e Samuel fazem as pazes. Mantovani convoca Isabel para acompanhar o caso das obras de arte de Dionísio. Taís sente ciúmes ao ver Mantovani com Isabel. Samuel conta para Cassiano que Ester voltou para a mansão.

Haja Coração

Tancinha confessa que beijou Beto, e Apolo afirma que não consegue perdoá-la. Carmela registra a briga dos dois. Penélope não resiste à sedução de Henrique, e os dois ficam juntos. Jéssica humilha Shirlei. Agilson ameaça Leozinho para que ele deixe a mansão. Camila recebe uma caixa com uma bomba. Exausta de trabalho e maus tratos, Shirlei desmaia na frente de Felipe. Apolo invade a Peripécia atrás de Beto.

A Força do Querer

Ritinha aceita reatar com Ruy. Zeca e Jeiza namoram. Ruy exige que Ritinha não deixe o filho perto de Zeca. Eugênio volta para casa e Zu insiste para que ele converse com a esposa. Dantas desconfia de que Bibi foi a culpada pelo incêndio no restaurante. Bibi vai até a comunidade. Joyce não aceita conversar com Eugênio. Ruy decide procurar Irene. Bibi confronta o comparsa de Rubinho. Jeiza vê Bibi numa rua próxima à comunidade. Ruy chega à casa de Irene e Eugênio se esconde. Irene pede para se encontrar com Ruy em um bar. Bibi faz um acordo com um traficante. Jeiza reclama com Cândida da presença de Amílcar em sua casa. Ritinha estranha ao ver Bibi com uma grande quantidade de dinheiro. Caio tenta entender a relação de Eugênio com Irene. Heleninha pergunta se Aurora será avó novamente.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA