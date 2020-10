Malhação: Viva a Diferença

Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera contra Malu e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara, e Lica foge de casa. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

Flor do Caribe

Cassiano comenta que Samuca deve estar preparado para saber que ele é seu pai. Veridiana incentiva Candinho a consertar o boneco destruído por Dionísio para presentear Samuca. Cassiano aconselha Duque a ficar de olho em Hélio. Ester conta para Samuca que Cassiano é seu pai e ele reage de forma negativa. Yvete se aproxima de Duque para conseguir informações sobre ele. Carol incentiva Natália a se relacionar com Juliano. Taís e Hélio se beijam. Veridiana esconde de Candinho a identidade de seu pai. Ester revela a Cassiano que pedirá o divórcio. Alberto pergunta por Ester a Dionísio.

Totalmente Demais

Leila diz a Rafael que não terá romance entre eles. Jonatas vai até a casa de Eliza para fazer uma surpresa. Dino planeja sequestrar Eliza e invade o quarto da menina. Jonatas leva uma facada ao defender Eliza de Dino. Jonatas é levado para o hospital desacordado. Rosângela culpa Eliza pelo esfaqueamento de Jonatas. Rosângela é hostil com Eliza, e Germano consola a filha. Dino descobre que Peçanha também foi preso. Fabinho perdoa Cassandra. O médico afirma que a situação de Jonatas é grave.

A Força do Querer

Jeiza desarma o segurança da empresa, que ataca Zeca para defender Ruy. A policial convence Amaro a não levar o caso para a delegacia e tenta acalmar Zeca. Heleninha reclama de Junqueira ter contratado Rubinho para ser o professor de Yuri. Ruy afirma que devolverá Ritinha para Zeca. Joyce não dá atenção quando Silvana a alerta para se manter afastada de Irene. Bibi tira satisfações com Caio. Ritinha afirma a Marilda que Ruy não irá se casar. Joyce reclama da nova carreira de Eugênio. Jeiza se esforça para fazer as pazes com Vitor. Joyce implica com Ivana por causa de suas roupas. I Bibi, Aurora e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho trabalha. Ritinha conta para Ruy que está grávida.