Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe é expulso da casa de Isaura pelos filhos da moça. Cléber luta contra Dragão, e Anjinha se surpreende. Filipe questiona o comportamento de Lara. Lígia decide retirar a ordem de restrição judicial contra Rita. Montenegro pede que Sophia treine Raíssa e Nanda. Camelo ensaia com Raíssa, e Nanda se irrita com o namorado. Neide e Marco combinam sua viagem, e Carla se incomoda. Milena confessa a Jaqueline que está gostando de Daniel. Carla pressiona Madureira por conta de Karina. Góes e Anjinha se encontram.

Órfãos da Terra

Gabriel avisa a Dalila sobre a fuga de Robson. Jamil conversa com Fauze. Lurdes ajuda o namorado. Latifa pede para Omar esquecer o golpe contra Eva. Jamil se desculpa com Laila. Benjamin se anima com a ligação que recebe de Letícia. Missade fica nervosa com o pedido de Valéria. Bruno incentiva Teresa a aceitar o trabalho proposto por Péricles. Almeidinha suspeita de que Lurdes esteja com Robson. Abner tenta cozinhar. Muna beija Faruq. Arturzinho conversa com a assistente social e surpreende Aline e Caetano, com sua atitude. Laila chora ao contar sobre a gravidez de Dalila. Dalila convida Valéria e Norberto para um jantar. Hussein volta para o Brasil.

Bom Sucesso

Alberto fica intrigado ao saber que Paloma gosta de livros como ele. Nana expulsa Paloma da mansão ao reconhecê-la. Alberto manda Bezinha e Leila descobrirem em que loja Paloma trabalhou. Marcos conta a Silvana Nolasco que publicará seu livro. Ramon expulsa Vicente do time. Eugênia ameaça retirar o patrocínio ao time de basquete por causa de Vicente. Alberto acusa Diogo de golpista, mas afirma que assina seu testamento caso o rapaz encontre Paloma para ele.

A Dona do Pedaço

Jardel pede dinheiro a Jô para manter silêncio sobre seu relacionamento com Régis. Márcio afirma que Maria se arriscará ao investir na loja para Régis. Agno avisa a Fabiana que ela precisa devolver suas ações da construtora. Fabiana pede ajuda a Antero e revoga a procuração que assinou em favor de Agno. Agno apresenta Abdias a Rock. Leandro e Agno se conhecem. Márcio procura Antero para aconselhar Maria da Paz e o advogado pensa em falar com Amadeu. Jenifer aponta a Maria a insatisfação dos clientes. Dinorá e Juninho se abrigam na casa de Eusébio. Lyris se prepara para mudar de casa e Cássia fica triste. Rock aconselha Téo a ficar de olho em Jô. Amadeu conversa com Maria sobre Régis, que confessa à esposa sobre seu vício no jogo. Jô empurra Jardel na rua e Fabiana registra o fato.

Jezabel

Jezabel debocha de Hannibal e insinua uma ameaça de morte. Joana e Sidônio conversam com Temima

sobre o passado; o soldado sai enfurecido para acertar as contas com Anaid e, após embate, mata-a com uma adaga. Hannibal acorda de um pesadelo, e Jezabel é perversa. Cadmo fica chocado ao encontrar o corpo de Anaid. Adad combina o assassinato da família de Barzilai com soldados. Jamal e Hazael confabulam uma nova guerra a Israel com Naamã. Cadmo anuncia a morte de Anaid a Acazias e Jezabel, que fica satisfeita. Eliseu e Elias conversam. Acazias ordena que Hannibal descubra o responsável pela morte de Anaid, e Jezabel acusa o amante. Adad e soldados se aproximam da casa de

Barzilai. Jezabel diz ao filho que Hannibal matou Anaid a seu mando. Sidônio reage mal quando Temima sugere que ele deixe Joana livre.

