Malhação: Viva a Diferença

Keyla insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e a menina conta como ele entrou em contato com Josefina. Benê mostra sua nova música para as amigas. Cícero pede o divórcio a Josefina e conta que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê. Julinho impede que Benê escute Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e Lica discutem entre si, e Benê se desespera. Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e Josefina se preocupam com a briga das amigas. As meninas decidem desfazer sua amizade.

Flor do Caribe

Ciro, Amadeu e Rodrigo se oferecem para ajudar Cassiano a denunciar Dom Rafael. Yvete conta a Duque que a mina de tungstênio do Grupo Albuquerque está à venda. Duque tenta convencer Cassiano a esquecer tudo o que aconteceu no Caribe. Hélio orienta Yvete a não contar para Alberto que Duque mostrou interesse em comprar a mina. Guiomar se sente magoada com o desprezo de Alberto.

Totalmente Demais

Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu se emociona com exposição de Jamaica em sua homenagem. Cassandra posa para fotos. Max pede a ajuda de Fernando para superar seu trauma. Carolina e Arthur decidem reatar e conversam sobre seu futuro. Eliza e Jonatas passeiam por Paris. Montanha faz discurso na formatura dos alunos. Lili e Germano curtem o filho recém-nascido. Fedora intercepta Carolina na rua e se oferece para ser capa da revista ‘Totalmente Demais’. Eliza e Jonatas conhecem a cantora Gabrielle Aplin e celebram o amor em Paris.

A Força do Querer

Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro e se preocupa com Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana. Bibi avisa ao marido que ele pode voltar para a faculdade. Caio se incomoda com os elogios que Junqueira faz a Rubinho. Irene convida Eugênio para conhecer seu apartamento. Dantas descobre para quem Ruy comprou a passagem de avião de Belém para o Rio de Janeiro. Caio se incomoda com o romantismo de Rubinho e Bibi. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha.