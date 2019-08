Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 9 de agosto

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE AMAR Serginho repreende Rita por considerar a ideia de Tadeu de sequestrar Nina. Jaqueline presenteia Madureira, que se emociona com a menina. Raíssa incentiva Thiago a falar com Jaqueline. Madureira surpreende Carla com um anel de noivado. Carla anuncia seu noivado a Thiago, Raíssa e Rita. Marquinhos tenta se aproximar de Nanda. Lígia ...