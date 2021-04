Malhação: Sonhos

Lobão incentiva Nat a lutar com Duca. Pedro pede para João ajudá-lo a ficar sozinho com Karina. Gael e Dandara namoram em casa. Rogério cobra a diária do estúdio. Pedro e Karina se beijam. Heideguer avisa a Lobão que Duca descobrirá quem é a ex-namorada de Alan. Lincoln convida Mari para morar em sua casa com Jeff. Karina aceita namorar Pedro. João não escuta os pedidos de socorro de Pedro e Karina, que estão presos no banheiro. Sol afirma que Mari precisa contar para os pais sobre sua gravidez. Nando encontra João dormindo em seu sofá. Dandara, Gael, Bianca, Nando e João flagram Karina e Pedro dormindo no banheiro.

A Vida da Gente

Lourenço assina um contrato de acordo com Jonas e Celina vai embora de casa. Cris fica eufórica ao descobrir que Jonas conseguiu um doador. Rodrigo pede para Manuela ficar novamente com Júlia para que ele possa ir a um show. Sofia pede para Marcos não se separar de Vitória. Eva elogia o trabalho de Lúcio e os dois se emocionam ao falar de Ana. Rodrigo beija Nina, pensando ser Ana. Wilson observa Iná dançando com o mesmo acompanhante no baile. Iná repreende Manuela por causa de Rodrigo. Alice exige que Vitória lhe diga o nome de seu pai biológico.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos que corre se fizer cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido a verdade. Ao atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo cair da escada do Empório.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Amor de Mãe.