Malhação: Sonhos

Duca se desespera e Gael ajuda a socorrer Dalva. Lobão consegue fugir, mas Edu registra a placa do carro usado pelo vilão e repassa a Gael. Lobão e os alunos da Khan se preparam para o campeonato. Nat estranha a falta de contato de Duca. Dalva é internada e Duca pede a Gael que entregue o relógio com a câmera escondida para Nat. Nando pede permissão a Tomtom para namorar Delma. Gael entrega o relógio para Nat, que tem uma ideia para conseguir desmascarar Lobão e Heideguer. Começa a luta de Nat.

Nos Tempos do Imperador

Pilar afirma a Samuel que sabe que ele ainda a ama. Guebo se declara para Zayla e a beija. Samuel e Zayla ficam mexidos, mas se afastam de Pilar e Guebo. Teresa e Celestina desconfiam quando Isabel conta da indisposição de Luísa. Teresa conforta Luísa. Caxias alerta Pedro sobre um possível ataque da Inglaterra ao Brasil. Todos temem uma possível guerra entre os dois países. Pedro descobre que a Inglaterra atacou navios brasileiros em alto mar.

Pega-Pega

Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e briga com a família. Eric conta a Bebeth sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo que desconfia de que Malagueta tenha incriminado Eric. Sabine promove Malagueta a vice-presidente interino da empresa, na ausência de Eric. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas sobre sua época como desembargador. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime.

Império

José Alfredo custa acreditar no que Cora disse a ele. José Pedro e Amanda conversam ao telefone. Danielle questiona Maurílio e ele liga para o seu comparsa misterioso. Vicente serve o jantar na casa de Xana. Cristina consola Xana. José Alfredo pensa no que Cora disse e conversa com Josué. Magnólia visita Maria Ísis. Marta mostra fotos do álbum a Silviano. Amanda visita José Pedro no hotel. Elivaldo fala para a família que vai fazer vestibular. Magnólia conversa com José Alfredo e Érika. Xana diz a Naná o motivo pelo qual está triste. Helena ameaça Jonas. Leonardo e Amanda escolhem um veículo para o negócio deles. Beatriz se declara para Cláudio. Juliana e Xênia se estranham. José Alfredo enfrenta Maria Marta.