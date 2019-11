Malhação: Toda Forma de Amar

Rita tenta consolar Serginho. Meg diz a Lígia que não quer mais saber de Beto. Rui conversa com Rita sobre Nina. Regina afirma a Guga que conversará com Max. Rita reclama para Anjinha, Jaqueline e Raíssa sobre a pressão que Rui está fazendo contra ela. Filipe se surpreende quando Leila afirma que ela o tem como um grande amigo. Rui exige que Ramila e Solange apaguem suas fotos das redes sociais. Beto alerta Guga que Meg pode ser prejudicada, caso ele brigue com Max. Max expulsa Guga de casa. Lígia vê Rui próximo a Nina e aborda o rapaz.

Éramos Seis

Lola cuida de Júlio. A parteira avalia a barriga de Olga. Olga se irrita quando Zeca diz que chamou Justina para ficar em sua casa. Júlio discute com Alfredo. Assad ameaça Soraia, que afirma não querer ir ao seu casamento. Clotilde se irrita quando Maria insiste que ela vá para São Paulo. Julinho decide ir com Lili ao clube. Almeida se preocupa quando Júlio diz que vai ao cabaré. Marcelo convence Carlos a encontrar com ele no clube. Lola chega à loja, e Almeida se surpreende. Alfredo vê Júlio dançando com Marion.

Bom Sucesso

Sofia filma Marcos resgatando Peter. Marcos e Sofia levam Paloma e Peter para casa. Tonho não gosta de ver Waguinho ajudando Lulu. Alice estranha quando Ramon conta que está fazendo aula de dança com Francisca. Gabriela e Alice não gostam da presença de Marcos em casa. Sofia promete ajudar Marcos a conquistar Paloma. Ramon confessa a Francisca que ainda está ligado a Paloma. Marcos mostra a Paloma a cabana que construiu com a ajuda de Sofia, e diz que o lugar será especial para eles. Paloma beija Marcos.

A Dona do Pedaço

Amadeu desiste de defender Jô. Kim reclama de Vivi aceitar os caprichos de Camilo. Agno explica seu plano para Bernardo. Téo volta a fotografar. Agno conversa com Adriano sobre a pasta com o documento de Maria da Paz. Zé Hélio avisa à família que se casará com Beatriz. Téo e Kim falam de Camilo para Yohana, que desconfia do comportamento do parceiro com Zé Hélio pede demissão e Fabiana fica furiosa. Jô conversa com Tibério, seu novo advogado. Agno acerta seu plano com Bernardo. Fabiana contrata Bernardo. Tibério alerta Jô para os riscos de seu plano para se livrar da condenação.