Malhação: Viva a Diferença

Ellen estranha ao saber que Anderson saiu cedo de casa. Tato dispensa K2. Fio reclama de Ellen não cumprir sua aposta. Clara agride Lica ao vê-la com Felipe. Tato e Ellen conversam sobre seus trabalhos. Keyla decide fazer dieta, e Ellen a recrimina. Tina fica arrasada ao falar com Ellen sobre sua mãe. Ellen e Jota tentam criar um novo esquema para a distribuição dos livros. Bóris sugere que Malu e Marta façam terapia. Juca implica com Jota por causa de Ellen. Anderson chega para falar com Mitsuko e Tina percebe o comportamento de Telma.

Novo Mundo

Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna com os baús de seu pai. Ele encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro e discute com a irmã. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado. Idalina flagra Matias conversando com Cecília. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão que contém a munição das tropas.

Totalmente Demais

Carol comenta com Dorinha que precisa afastar Eliza. Fabinho não gosta de saber que Leila está com Jonatas. Arthur se surpreende com Jojô, quando a filha o incentiva a namorar Eliza. Jeniffer mostra a Jonatas o vídeo de Eliza e Arthur que Jojô divulgou na internet. Jonatas vai à casa de Arthur e discute com Eliza. Aparecida afirma a Jonatas que Eliza não está envolvida com Arthur. Carolina confessa a Arthur que acredita estar grávida.

Fina Estampa

Tereza Cristina afirma a Patrícia que ela não terá seu filho com Antenor. Renê ameaça sair de casa com Patrícia se Tereza Cristina fizer algo contra a filha. Wallace implica com Teodora por causa de Quinzinho. Tereza Cristina conta para Griselda que Patrícia está grávida e que Antenor quer impedi-la de ter o bebê. Danielle perde a guarda de Pedro Jorge. Griselda conversa com Antenor. Wallace vai à Fashion Moto para vender sua motocicleta. Renê conversa com Griselda sobre a gravidez de Patrícia.