Malhação: Sonhos

Pedro encontra Karina, João e Bianca. Duca leva Nat à Pedra do Índio. Heideguer mostra para Lobão as fotos que Cobra lhe enviou. Bianca e João ouvem Gael falar para Dandara que Karina pode não ser sua filha. Rico, BB, Guta e Joaquina chegam a Marechal Hermes e procuram Wallace. Duca e Nat descobrem vestígios de um acampamento na trilha. Karina pede que Pedro sempre lhe conte a verdade. Bianca e João encontram Duca e Nat na trilha. Wallace vê Sol arrumada para a sessão de fotos e se irrita. Gael flagra Pedro e Karina juntos no local do piquenique.

A Vida da Gente

Manuela e Ana não se entendem. Lourenço encoraja Rodrigo a conversar com Ana. Alice mostra suas fotos antigas para Renato. Rodrigo fica desolado por Ana não querer recebê-lo. Nanda discute com Eva na recepção do hospital. Iná leva Júlia para ver Ana. Vitória não valoriza os avanços de Sofia, e Marcos repreende a ex-mulher. Ana se emociona ao ver Júlia.

Salve-se Quem Puder

Renzo fica perturbado ao ver Alexia/Josimara 2.0, que teme ter sido reconhecida. Zezinho comenta com Luna que Alexia está estranha. Alan e Kyra/Cleyde falam da doença de Ignácio. Graziela diz à filha que Kyra/Cleyde está fazendo bem à família, e Petra se irrita. Micaela conversa com Helena sobre o mal-entendido com Bruno. Renzo fica cismado com a semelhança de Josimara e Alexia. Alexia/Josimara conversa com Rafael e deduz que Renzo suspeita de que ela e as amigas estejam vivas. No elevador com Renzo, Alexia/Josimara tem delírios com o rapaz. Téo convida Fiona/Luna para um passeio de helicóptero.

Império

Magnólia obriga Maria Isis a beber um preparado para aumentar sua fertilidade. Cristina dá início às obras do camelódromo. Elivaldo descobre que não deixará a prisão na data prevista. João Lucas autoriza a confecção da nova coleção de joias. Maria Isis liga para José Alfredo e fala com João Lucas sem saber. Lorraine tenta descobrir o endereço de Maria Marta com Cora. José Pedro recebe notícias do pai e as repassa para Silviano. José Alfredo se emociona com a presença dos filhos. João Lucas descobre o apartamento de Maria Isis. Kelly vê João Lucas e se apavora. Silviano avisa a Maria Marta que ela não conseguirá viajar para Roraima. João Lucas observa a mãe.