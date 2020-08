Malhação: Viva a Diferença

Deco avisa a Keyla que viajará com sua ONG. Tato confessa a Anderson que ainda gosta de Keyla. Samantha provoca Guto por causa de Clara. Nena conversa com Ellen sobre a bolsa de estudos. Moqueca percebe que Samantha se insinua para Anderson. Tato brinca com Tonico, e Keyla afirma que gostaria de ser amiga do rapaz. As meninas apoiam Tina, que sofre por seu afastamento de Anderson. Felipe descobre que Guto e Clara estão namorando. Tina decide terminar o namoro com Anderson.

Novo Mundo

Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério e promete ajudar Cecília. Benedita ouve Domitila mandar Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.

Totalmente Demais

Eliza convida Gilda para morar com ela, e a mãe promete pensar. Débora acusa Cassandra de nunca ter se importado com seus sentimentos. Cassandra termina seu relacionamento com Fabinho por causa de Débora. Gilda decide se mudar para o Rio de Janeiro com seus filhos. Carolina se despede de sua equipe e é aplaudida pelos funcionários. Lorena anuncia que é a nova diretora de redação da Totalmente Demais.

Fina Estampa

O comparsa de Ferdinand é impedido de invadir o quarto de Antenor. Beatriz avisa a Esther que ficará com Vitória. Griselda flagra o comparsa de Ferdinand no hospital. Joana mostra a foto da loura misteriosa para Tereza Cristina. Vanessa deixa Paulo sozinho no Brasileiríssimo, e pede ajuda a Patrícia para conseguir seu emprego de volta com Renê. Danielle liga para Esther. Celina leva Beatriz para falar com Beto Junior e Gouveia. Jackeline se oferece para trabalhar no Tupinambar. Guaracy constata que Esther foi embora com Vitória.

