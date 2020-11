Malhação: Viva a Diferença

Malu confronta Edgar, que afirma que trará Bóris de volta para o colégio Grupo. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso, e Keyla se preocupa. Malu desabafa com Clara e diz que pedirá demissão do Grupo. Tina pede que Benê reúna as quatro amigas para uma surpresa. Os alunos comemoram a volta de Bóris. Anderson e Samantha combinam um encontro. Deco se insinua para Lica e propõe que a menina o acompanhe a uma nova viagem. Roney se decepciona com o retorno de seu vídeo da internet. Josefina questiona Roney sobre seu passado. Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem com a mensagem de Tina.

Flor do Caribe

Ester interrompe o assédio de Cristal a Cassiano. Juliano cobra de Natália o fato de ela não o ter apresentado para Reinaldo como seu namorado. Alberto convida Cristal para almoçar em sua casa. Cassiano avisa para Amaralina que Alberto deve estar armando contra ele. Guiomar comenta com Cristal e Amparo que Cassiano foi preso no Caribe por Dom Rafael. Alberto oferece sociedade a Cristal no Grupo Albuquerque, se ela conseguir seduzir e conquistar Cassiano.

Haja Coração

Genésio volta para o cativeiro com Tancinha. Beto e Apolo seguem o carro de Genésio, e o rendem. Beto acaba sendo atingido por um tiro, e Tancinha implora ajuda. Genésio é preso. Apolo sente ciúmes de Tancinha ao vê-la preocupada com Beto. Bruna questiona Carmela sobre a vida amorosa de Giovanni. Aparício afirma a Enéas que convencerá Rebeca a se casar com ele. Apolo decide reatar seu noivado com Tancinha. Apolo escuta Francesca dizer que a moça vai à casa de Beto.

A Força do Querer

Bibi afirma a Aurora que a culpada pela prisão do marido é Jeiza. Rubinho nega a Dantas que tenha cometido qualquer crime. Zeca pega com Cândida os documentos de Jeiza para dar entrada nos papéis do casamento. Heleninha vê a imagem do bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri. Bibi enfrenta Jeiza. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Aurora comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva. Bibi vê Rubinho sendo transferido para uma penitenciária e se desespera.