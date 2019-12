Malhação: Toda Forma de Amar

Rita insinua que, se Joaquim não falar a verdade para Lígia, ela contará. Celso elogia o texto de Jaqueline sobre a morte de Zé Carlos. Marco e Carla planejam sua festa de casamento. Max decide escrever sobre Guga em suas redes sociais. Serginho aconselha Rita a não se envolver com a traição de Joaquim. Jaqueline, Milena e César avaliam a repercussão do texto sobre Zé Carlos. Guga fica desolado com a raiva de Max, e Serginho tenta confortá-lo. Marquinhos confronta Celso pelo artigo de Jaqueline sobre Zé Carlos. Carla e Marco combinam a mudança dele e Anjinha para a casa dela. Celso e Neide se preocupam com a repercussão do texto, e Jaqueline se sente culpada. Cléber pensa em se juntar à família na Bahia. Lúcia confidencia a Jaqueline que Zé Carlos deixou anotações anônimas. Osório reclama com Regina e Max sobre o post de Guga. Joaquim confessa seu caso com Aline e pede o divórcio a Lígia.

Éramos Seis

Alfredo recebe uma carta de despedida de Marion, mas não a lê. Carlos descobre o segredo de Mabel. Inês pensa em Carlos e Afonso durante sua viagem. João flagra Shirley tentando falar com Afonso. Julinho briga com Lili. Alfredo lê a carta que Marion deixa para ele e se entristece. Clotilde se preocupa com seus sobrinhos. Lúcio conversa com Virgulino sobre Isabel. Lola consola Alfredo, sem saber que ele sofre por causa de Marion. Mabel tenta se desculpar com Carlos. Assad e Almeida ficam satisfeitos com o trabalho de Julinho. Soraia afirma a Isabel que irá conquistar Julinho. Clotilde tem uma alucinação com Almeida e fica nervosa. Alfredo e Adelaide se animam ao se encontrarem em uma reunião sobre política. Carlos chega em casa com Mabel e vai falar com Lola. Inês reencontra Afonso.

Bom Sucesso

Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsam da mansão. William volta para o Rio para desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair de casa, quando Lulu avisa ao marido que Waguinho irá morar com eles. Gisele e William revelam a Fábio que Diogo é o responsável pela morte de Felipe. Gisele se disponibiliza para desmascarar Diogo. Marcos demite Diogo. Diogo marca um encontro com Gisele, sem saber que ela se uniu a William e Fábio para desmascará-lo.

Amor de Mãe

Lurdes interfere na discussão de Vitória e Thelma, que afirma à advogada que não desistirá de seu restaurante. Betina expulsa Vicente de sua casa. Lurdes questiona Vitória sobre Álvaro. Vitória aconselha Lurdes a convencer Thelma a vender o restaurante. Magno se preocupa com a ausência de Betina no hospital. Vicente procura Álvaro, e Amanda registra. Álvaro humilha Vicente. Vitória apresenta Lucas a Lurdes, e afirma que o advogado cuidará do caso de Sandro. Betina desiste de prestar queixa contra Vicente, e Magno se preocupa. Eunice repreende Camila por sua atitude com Loyane. Davi conta para Miguel que terá um bebê com Vitória. Lídia e Raul se divorciam. Durval reconhece Thelma, e os dois se aproximam. Davi pede Vitória em namoro. Sandro pede que Lurdes faça uma entrega para Marconi.