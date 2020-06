Malhação: Viva a Diferença

Tato é socorrido, mas pede para voltar à competição. Felipe sai da pista aplaudido. Luís beija Marta. Tato confessa a Keyla que atendeu o telefonema de Deco. Tato volta para a pista e é ovacionado por seu desempenho. Guto se desculpa com Benê. Felipe e Tato são finalistas do campeonato. Julinho flagra Josefina e Roney se beijando. Samantha tenta convencer Clara a ficar com MB para se vingar de Lica. Keyla fala sobre Deco na frente de Dóris.

Novo Mundo

Thomas se irrita por não encontrar Anna em casa. Pedro pensa em Chalaça e Domitila. Hugo começa a trabalhar na taberna. Narcisa chega ao palácio. Wolfgang e Diara armam uma estratégia para libertar a família de um escravizado. Piatã e Olinto são liberados para ficar na aldeia. Sebastião impede que Madre Assunção fale com Cecília. Peter afirma a Amália que não deixará que ela volte a Portugal. Thomas vê Anna e Joaquim juntos.

Totalmente Demais

Stelinha exige que Eliza se afaste da família e de Jonatas para permanecer no concurso. Rafael fica arrasado ao ouvir de Lu as verdades sobre Sofia. Jacaré afirma a Braço que se vingará de Sofia atingindo a família da jovem. Riscado revela a Jonatas que está fugindo de Jacaré, e avisa ao amigo que o bandido está atrás dele e de Eliza. Rafael pede para encontrar Lili. Jacaré segue o carro de Lili.

Fina Estampa

Teodora pensa em esconder o tesouro no hotel. Celeste avisa a Griselda que Baltazar contou para Tereza Cristina sobre seu romance com Renê. Pereirinha chega à casa de Tereza Cristina. Vanessa pede a Paulo para fazer a nova coleção da Fio Carioca. Danielle se encontra com Enzo. Renê e Griselda se beijam.