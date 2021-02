Malhação: Sonhos

Bianca fica chocada com o beijo de Karina em Duca, e Jade filma a reação da menina. Gael tira satisfações com Duca, que afirma estar tão surpreso quanto ele. Bianca questiona Karina sobre seus sentimentos por Duca. Cobra provoca Duca. Karina cobra carinho do pai, que percebe suas falhas, e os dois se entendem. Duca se explica para Bianca e afirma que a ama. Jade implica com Sol, que a enfrenta. Lobão provoca Gael ao lembrar de Ana, e o lutador se descontrola. Começa o teste de grau de Duca e Cobra. Cobra tenta atingir Duca de maneira desleal e é expulso do exame. Duca conquista a passagem de grau. Lobão convida Cobra para lutar em sua academia. Karina e Bianca parabenizam Duca.

Flor do Caribe

O delegado deixa Cassiano e Ester ouvirem o depoimento de Dionísio. Alberto se vangloria com o depoimento do avô, que diz ao delegado que o dinheiro que deu a Hélio foi uma gratificação pelos serviços prestados. Alberto se preocupa com a denúncia de Nicole contra o avô, com medo de que possa afetar os negócios do Grupo Albuquerque. Cassiano avisa a Duque para monitorar Silvestre. Alberto vigia a mina de Cassiano e Duque.

Haja Coração

Tancinha diz a Beto que entenderá se ele quiser terminar o namoro com ela. Camila chega à mansão e logo demonstra sintonia com Safira. Bruna pede desculpas a Giovanni pelo que fez para mantê-lo separado de Camila. Carmela fala mal de Henrique para Felipe. Shirlei aceita viajar com Felipe. Tancinha tem uma reação alérgica e Beto a leva para o hospital. Marina percebe que Beto sente falta de Henrique. Leozinho comenta com Dinamite que teme que Camila se lembre dele. Carol revela para Apolo que Afonso faleceu.

A Força do Querer

Os traficantes resgatam Rubinho do hospital, e Sabiá aconselha Bibi a deixar a comunidade com o marido. Zeca conversa com Ritinha e pensa em voltar com ela para Parazinho. Bibi avisa a Aurora que fugirá com Rubinho e Dedé. Dantas orienta Ivan sobre a alteração do nome em seus documentos. Neide explica para Zeca que chegou a hora de a profecia do índio se cumprir. Zeca vai ao aquário ver Ritinha. Elvira surpreende Irene no estacionamento de um shopping.