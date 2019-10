Malhação: Toda Forma de amar

Rita afirma a Filipe que precisa ir embora. Nanda rouba a cena de Raíssa durante a apresentação. Carla e Ivete se enfrentam. Milena avisa a Karina que Vânia decidiu não prestar queixa, desde que a mãe se desculpe publicamente. Martinha confessa a Meg que ainda gosta de Filipe. Neide diz a Marco que entenderá se ele quiser ficar com Carla. Camelo repreende Nanda por suas atitudes com Raíssa. Marco e Carla discutem. Rui pressiona Tadeu a revelar o paradeiro de Rita.

Éramos Seis

Júlio se irrita com os elogios que Assad faz a Elias. Lola repreende Alfredo por implicar com Carlos. Virgulino se preocupa com o comportamento de Alfredo e pede que Genu converse com Lola. Alfredo enfrenta Tião. Lola critica Olga por ofender Clotilde. Júlio decide sair com Almeida. Zeca pede a mão de Olga em casamento para Maria. Lola se preocupa com a demora de Júlio. Shirley se magoa com a hostilidade de Inês e Afonso tenta consolar a esposa. Olga afirma a Clotilde que não pensará em Zeca. Júlio prende o cachorro do lado de fora da casa e Julinho vai atrás do animal

Bom Sucesso

Mário liga para Nana, que confirma que não marcou encontro com o editor. Mário encontra com Silvana no bar. Gisele pede a Diogo para não fazer nada contra Mário. Diogo atropela Mário, que é socorrido por Silvana. Thaíssa e Felipe se oferecem para ajudar Mário a provar que Diogo atentou contra sua vida. Paloma comenta com Ramon que não sabe como atender a todas as encomendas.Jeniffer tenta seduzir Diogo. Mário acusa Diogo de tentativa de assassinato na frente dos funcionários da Editora.

A Dona do Pedaço

Jô destrata Sílvia, mas Ava, dona do estabelecimento, decide dar uma nova chance à vendedora. Fabiana pede que Rael convença Jenifer a lhe entregar as receitas de Maria da Paz. Antero afirma a Régis que ele se tornou o principal suspeito da Polícia para as mortes de Jardel e Lucas. Kim convence Vivi a comprar roupas com Jô. Amadeu convida Maria da Paz para jantar. Rael manipula Jenifer para conseguir as receitas de Maria e as envia para Fabiana. Camilo destrói o celular de Vivi ao ver a influenciadora conversando nele. Abel tenta se reaproximar de Britney. Jenifer confessa a Maria ter roubado as receitas dos bolos. Kim ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis depõe, acompanhado de Antero.