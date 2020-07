Malhação: Viva a Diferença

Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que está se preparando para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear. Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.

Novo Mundo

Joaquim desarma Thomas. Nívea vê Anna pegar um documento no escritório. Cecília, Libério e Peter socorrem Matias e Idalina. Elvira vê onde Miss Liu esconde os frascos com suas poções. Leopoldina procura por Bonifácio. Greta conta para Wolfgang sobre seus sentimentos por Ferdinando. Elvira sabota a comida dos piratas. Idalina cuida de Matias. Ferdinando deixa a casa de Wolfgang e Greta fica enfurecida. Leopoldina impede que Bonifácio saia do palácio. Benedita chega à casa de Domitila e anuncia sua gravidez a Dom Pedro.

Totalmente Demais

Lili discute com Germano e avisa ao ex-marido que não prejudicará Eliza. Eliza assina o contrato e se torna a Garota Totalmente Demais. Jonatas sugere que Débora também atue como modelo para a divulgação interna dos produtos desenvolvidos para a Bastille. Germano ameaça a carreira de Carolina. Eliza comunica a Cida que irá para um hotel. Pressionada, Carolina redige sua carta de demissão da revista Totalmente Demais. Dino e Peçanha surgem no apartamento de Arthur com a intenção de prender Eliza.

Fina Estampa

Tereza Cristina acusa Beto de perseguição. Paulo afirma que nada mudará a relação que tem com a irmã. Tereza Cristina exige que Ferdinand coloque seu plano contra Antenor em ação. Antenor é fotografado pelos comparsas de Ferdinand. Deborah confessa estar apaixonada por Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme para levar Chiara ao médico. Joana mostra a foto de Tereza Cristina em seu disfarce para Álvaro. Patrícia termina o namoro com Alexandre. Tereza Cristina procura Griselda.

