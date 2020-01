Magazine Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Rui descobre que Lara subornou Isaura e agradece a Leila. Rita comenta com Meg sobre o envolvimento de Rui e Leila. Raíssa gosta de saber que Nanda voltará a se envolver com a música. Diana não gosta do repertório de Nanda para o show. Rita anuncia que não usará o mesmo advogado de Rui, que afirma que ela perderá Nina para sempre. Fafi que...