Malhação: Viva a Diferença

Keyla tenta descobrir o que está preocupando K1. Nena, Das Dores e Ellen se orgulham de Anderson ter voltado a estudar. Lica sugere uma assembleia com os alunos para discutir sobre o sistema de apostilas do colégio Grupo. Dogão e K1 se aproximam. K1 despista K2. Telma vê quando Anderson convida Samantha para sair. Após conversar com Ellen, Lica decide lutar para afastar Malu da escola. Guto ajuda Benê com sua audição musical. Roger, o padrasto de K1, procura Roney, e Keyla desconfia. Lica propõe uma greve de alunos contra Malu. K1 se apavora ao encontrar Roger na lanchonete.

Flor do Caribe

Alberto liga para Ester e avisa que está no iate com as crianças. Guiomar critica Dionísio e afirma que Alberto precisa de tratamento. Amparo fica surpresa ao saber que Duque está em sua casa. Duque combina com Amparo uma forma de levar Dom Rafael para o Rio de Janeiro, e resolvem fingir que ela e Cristal foram sequestradas. Duque convence Dom Rafael a viajar para o Rio de Janeiro para resgatar a mulher e a filha. Cassiano chega a Vila dos Ventos e todos comemoram. Cassiano pergunta a Ester para onde Alberto levou seu filho.

Haja Coração

Tancinha sofre com a decisão de Apolo em romper o noivado. Bruna deduz que Giovani está com outra mulher. Shirlei questiona as atitudes de Giovanni. Penélope pergunta a Tamara se ela está tomando seus remédios. Fedora alerta Leozinho sobre as investigações de Aparício. Henrique e Penélope se encontram novamente, e trocam acusações. Leozinho procura o Mestre, que afirma ao rapaz que eles precisam resolver a situação de Aparício.

A Força do Querer

Ruy assina a intimação sem ler e sai para encontrar Ritinha. Joyce e Ruy se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha está. Zeca e Ruy tentam se proteger no meio do tiroteio. Jeiza faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva. Eugênio vai com Joyce e Ivana conhecer a criança. Ruy se emociona ao ver o neném. Jeiza conta a Zeca que fez o parto de Ritinha e que foi chamada para ser madrinha da criança. Marilda comenta com Ritinha que Ruyzinho possui a mesma marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro na bolsa de Silvana. Ruy presta depoimento na delegacia. Abel teme que Zeca se reaproxime de Ritinha.