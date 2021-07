Malhação Sonhos

Gael avisa a Duca para evitar confusão com Henrique. Policiais chegam para revistar a casa de Bete. Pedro se desculpa com Karina por sua redação. Bete é levada para a delegacia, e Simplício a observa de longe. Simplício liga para Sol, avisando que precisará fugir novamente. Wallace revela a Sol que Bete foi presa, e Gael os leva à delegacia. Heideguer afirma que cuidará do caso de Bete. Wallace consola Sol. BB confessa a Bianca que sente ciúmes de Wallace e Sol. A turma da Galera da Ribalta vai até a casa de Sol.

A Vida da Gente

Júlia reclama de cansaço para Ana. Lourenço pensa em pedir a guarda compartilhada de Tiago. Lúcio leva Júlia para passear e estranha seu desânimo. Júlia conta para Manuela que Eva a levou para fazer fotos em uma agência. Dora diz para Marcos que ele precisa procurar um emprego. Rodrigo e Manuela se deparam com um outdoor com a foto de Júlia. Renato procura Cícero na concessionária. Lourenço leva Tiago até o apartamento de Cris. Iná expulsa Eva de sua casa.

Pega Pega

Tânia é suspensa por ter mexido no armário de Sandra Helena. Elza e Prazeres convidam Antônia para a festa surpresa que preparam para Júlio. Antônia fica surpresa ao saber por Domênico que o segurançea do hotel está em coma. Pedrinho não aceita a ajuda de Eric. Athaíde pergunta a Lígia se Maria Pia é sua filha. Madalena conta a Maria Pia que Athaíde flagrou Lígia e Pedrinho se beijando. Malagueta ajuda Sandra Helena a inventar que a bolsa de grife foi um presente de Dona Marieta. Márcio afirma a Eric que Bebeth está doente.

Império

José Alfredo pede para Cristina ficar em seu lugar na empresa, caso algo lhe aconteça. Téo chega ao restaurante para falar com Maurílio e Maria Marta flagra os dois juntos. Reginaldo revela a Jairo que descobriu seu segredo. Cardoso segue Jairo até o local de encontro com Cora, e ela se finge de vítima ao vê-lo para fugir do cúmplice. Maurílio pede Maria Marta em casamento. José Alfredo provoca Maurílio ao ouvir o pedido de casamento para Maria Marta. Ismael e Lorraine afirmam ter visto Cora e Jairo juntos. Tuane pensa em voltar a morar com Elivaldo. Cardoso ameaça Jairo para conseguir o diamante rosa. José Alfredo passa a noite com Maria Ísis. Enrico orienta Felipe a sabotar Vicente. Magnólia tenta se reconciliar com Maria Ísis.