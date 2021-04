Malhação: Sonhos

Nat pede que Duca se esconda e consegue despistar Lobão. Gael expulsa Pedro de sua casa. Bianca conversa com Dalva sobre Duca e Nat. Gael proíbe Karina de lutar e de ver Pedro, e Dandara intervém. Lincoln revela que Sol se atrasou para o campeonato por causa de Santiago, e Wallace termina com a menina. Duca conta para Bianca que Nat é ex-namorada de Alan. Bianca sai com Lírio e Joaquina. Nando consola Dandara. Tomtom incentiva Pedro a não desistir de Karina. Pedro tenta alcançar a janela de Karina, mas acaba encontrando Gael.

A Vida da Gente

Rodrigo fala sobre Júlia com Ana, e os dois se emocionam. Eva conta para Vitória sobre a recuperação da filha. Marcos e Dora combinam de contar para as filhas sobre eles. Manuela diz para Alice que seu casamento está abalado. Rodrigo confessa a Nanda que não esqueceu Ana. Celina afirma a Lúcio que a recuperação de Ana lhe devolveu o a^nimo. Renato decide se apresentar para Alice.

Salve-se Quem Puder

Úrsula promete provar a Téo que Luna/Fiona é interesseira. Dominique fica furiosa ao ser ameaçada por Lúcia. Alexia e Zezinho se beijam, e a casa pega fogo. Helena ampara Úrsula, que toma remédios e adormece no escritório. Ivo flagra Zezinho e Alexia juntos no sítio. Vicky fica assustada ao ver Luna/Fiona sendo humilhada por Úrsula. Lúcia conhece Rafael e vê uma foto de Kyra. Téo ouve quando Hugo diz que Helena seguiu Luna/Fiona. Micaela cuida do machucado de Bruno. Ivo diz a Alexia/Josimara que a polícia busca provas contra a quadrilha de Dominique e a alerta sobre o envolvimento com Zezinho. Mário conta a Juan que o dono do hotel quer contratá-lo como chef de um restaurante em São Paulo.

Império

Leonardo faz um acordo com Téo em troca das provas contra Cláudio. João Lucas não gosta da ideia proposta por seu pai de começar a trabalhar na Império. Helena sonda Josué sobre José Alfredo. Silviano demite Kelly e José Alfredo pede para conversar com ela. Magnólia reclama por Ísis ter uma empregada. Leonardo troca a fechadura do apartamento e Cláudio se irrita. Érika conversa com Fernanda sobre o seu trabalho. Vicente pede para sair mais cedo do restaurante para resolver uma questão pessoal. Vicente encontra Cristina e os dois acabam se beijando. José Alfredo percebe que Maria Marta o observou à noite.