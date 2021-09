Malhação: Sonhos

Lobão se recusa a entregar Karina e incentiva a menina a disputar o campeonato Warriors. Delma pede que Nando converse com Pedro. Gael interrompe a luta entre Karina e Diego, e a menina deixa a academia acompanhada de Lobão. Bianca avisa a Edgard que não tem condições de atuar. Jade se desculpa com Bianca por suas armações. Lobão entrega a Karina uma cópia da inscrição do Warriors, e Cobra e Nat se oferecem para treinar com ela. Jade afirma que é uma nova pessoa, mas Barbara desconfia da declaração. Lucrécia se emociona ao ver Jade interpretar Julieta.

Nos Tempos do Imperador

Pedro não reconhece Tonico, que fica frustrado. Teresa se encanta com Dolores. Borges prende Lupita. Chega o dia da festa de noivado de Samuel e Pilar. Cândida diz que Justina e ela trabalharão juntas. Borges segue Abena e Baltazar, que vão ao encontro de Minervina. Isabel tem um acidente, e Lurdes a ampara. Isabel admira Luísa. Pedro, Thereza, Celestina e Tonico são cercados por indígenas.

Pega Pega

Mathias diz a Eric que o tratamento com Bebeth está evoluindo e que a levará para visitar o túmulo da mãe. Eric aceita Domênico como detetive particular para investigar o roubo do hotel. Dom revela a Cristóvão que é seu filho e que já fez o teste de DNA com Dilson. Antônia questiona Arlete sobre o motivo de ela ter abandonado Júlio. Eric combina com Domênico para investigar Agnaldo e Wanderley. Júlio sugere a Cíntia que alugue o quarto de Sandra Helena. Eric vai com Bebeth e Mathias visitar o túmulo de Mirella. Cristóvão chega à casa de Madalena com Dom. Sabine pede que Douglas demita Cristóvão.

Império

Maria Clara, José Pedro e João Lucas hostilizam Maurílio. Maria Marta confirma a morte de José Alfredo. Cláudio e Beatriz ridicularizam o convite para a festa de aniversário de Magnólia e Severo. Enrico garante a Felipe que acabará com a reputação de Vicente. Manoel leva Cora para ver o depósito de bebida de seu bar. Jurema sonha novamente com Jairo. Orville fala mal de Helena para Salvador. José Pedro manipula Cora e encontra o diamante rosa de Cristina. Luciano foge da casa dos pais adotivos e vai atrás de Xana. Arnoldão aconselha Xana a devolver Luciano. Cristina percebe que o esconderijo de sua pedra foi alterado e pergunta a Cora.