Malahação: Viva a Diferença

Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Ellen enfrenta K1 para defender Benê. Samantha reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na escola. Felipe mostra a Lica o esquema montado para cadastrar os alunos nas catracas do colégio. Malu comemora a instalação das catracas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre Deco. K2 procura Roney.

Novo Mundo

Anna, Joaquim e as crianças fogem em um balão, e Thomas fica furioso. Piatã, Olinto e Jacira deixam a cidade. Hugo consola Elvira. O balão desce na mata e Joaquim decide acampar no local. Peter encontra Libério machucado no jornal. Sebastião prende Cecília em seu quarto. Diara anuncia sua gravidez e Wolfgang desconfia. Schultz chega ao Brasil com Greta, irmã de Wolfgang. Joaquim, Anna e as crianças encontram a aldeia dos Tucarés.

Totalmente Demais

Cida nota a aproximação entre Arthur e Eliza e alerta o patrão para não magoar a modelo. Cida conta a Jonatas que Arthur e Eliza podem estar se envolvendo. Jonatas beija Leila. Peçanha descobre onde Eliza está morando e avisa a Dino. Eliza reconhece a risada de Dino ao telefone e, com medo, pede ajuda a Arthur. Maurice afirma a Arthur que ele está apaixonado por Eliza. Carolina fica indignada quando Arthur troca seu nome pelo de Eliza. Fabinho conta a Germano que viu Lili beijando Rafael.

Fina Estampa

Griselda acredita que Renê deva punir o responsável pela sabotagem ao Brasileiríssimo. Crô não gosta de ver Tereza Cristina dormindo com Pereirinha. Solange fala com Daniel sobre o lançamento do CD. Luana tem um pressentimento e repreende Íris. Griselda convida Renê e o filho para morarem em sua casa. Tereza Cristina desconfia que o filho se mudará para a casa de Griselda e manda Crô investigar. Zambeze conversa com Luana sobre as visões que ela teve de Íris.