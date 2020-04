Novo Mundo

Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina aceita ser levada como refém pelos piratas. Germana ouve Pedro combinar uma fuga com Noémie. Fred questiona Thomas sobre seu interesse por Anna. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas e pede Anna em casamento. Thomas faz Fred acertar um tiro contra Joaquim, que acaba caindo no mar.

Totalmente Demais

Jonatas e Eliza conseguem fugir de Jacaré. Zé Pedro avisa a Germano que Fabinho está protestando em frente à Bastille e o empresário decide chamar a polícia. Carolina não gosta de encontrar Dorinha em seu apartamento. Eliza diz a Jonatas que também deseja se tornar uma empresária das ruas. Jojô não gosta de ver Carolina dormindo em seu quarto. Fabinho garante a Jamaica que acabará com a Bastille por poluir o ambiente. Jonatas sugere que Eliza venda flores à noite. Eliza se surpreende ao ver Arthur novamente.

Fina Estampa

Mirna exige que Antenor pague o que lhe deve. Griselda pede para Juan Guilherme manter a queixa contra Antenor. Tereza Cristina comenta com Renê que o Le Velmont precisa de uma reforma. Renê Junior marca um novo encontro, fingindo ser Juan Guilherme. Juan Guilherme retira a queixa contra Antenor. Quinzinho vê Teodora na televisão, e Quinzé tenta acalmá-lo. Renê chama Griselda para fazer a reforma de seu restaurante. Deusa chega à pousada, e Zambeze comenta com Álvaro que Luana acertou o que previu sobre a nova hóspede. Rafael se insinua para Mirna e se oferece como pagamento da dívida de Antenor. Esther pensa em sua consulta com Danielle. Antenor recebe alta do hospital.

A Rede Globo não divulgou o resumo do último capítulo de Malhação: Toda Forma de Amar.