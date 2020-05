Malhação: Viva a Diferença

Tato sente medo de perder Keyla e Tonico. MB e Felipe se enfrentam, mas Lica expulsa todos de sua casa. Tina estranha quando Mitsuko não a repreende por continuar saindo com Anderson. Lica conta para Tina que beijou Felipe para provocar Clara. Josefina recebe flores de Roney, e Dóris afirma que o ex-músico está apaixonado por ela. Benê inicia um experimento para compreender as emoções. Adriana envia fotos de ex-funcionários da ONG para que Keyla reconheça Deco. MB exige conversar com Felipe sobre Lica. Tato impede que Adriana dê notícias de Deco a Keyla.

Novo Mundo

Joaquim fala de Domitila para Anna. Thomas incentiva Domitila a falar mal de Bonifácio para Dom Pedro. Ferdinando não se conforma de perder toda a sua pesquisa para os índios. Piatã, Jacira e Olinto procuram Ferdinando pela mata. Germana tenta comprar uma passagem para Portugal. Anna afirma a Joaquim que descobrirá toda a verdade sobre Thomas. Cecília não consegue terminar seu romance com Libério. Anna descobre onde Thomas esconde a chave de uma gaveta em seu escritório. Dom Pedro não comparece ao encontro com Domitila. Licurgo procura por Germana. Diara e Wolfgang libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Anna descobre que Thomas foi marujo de seu pai.

Totalmente Demais

Arthur alerta Jonatas sobre a prova de Eliza. Zé Pedro avisa a Lili que é possível que Fabinho responda ao processo em liberdade. Maristela conta a Rosângela que vai se casar com Florisval. Natasha revela a Pietro que Arthur não pode ter filhos porque fez um procedimento médico. Jonatas leva Eliza ao local de sua prova, e a modelo pede desculpas a Arthur pelo atraso. Germano decide recontratar Jonatas. Stelinha afirma a Arthur que eles precisam separar Eliza de Jonatas.

Fina Estampa

Tereza Cristina tem um ataque de fúria ao ver a foto de Renê e Griselda. Esther e Amália se tornam sócias da loja de cosméticos. Rafael pede demissão e alerta Juan sobre Zuleika. Pereirinha convence Teodora a aceitar o emprego no hotel se quiser ficar com Quinzinho. Danielle comemora ao receber um beijo de Pedro Jorge. Renê Junior ouve Crô dizer que seus pais irão se separar e liga para Patrícia. Tereza Cristina chega ao Le Velmont e avisa aos funcionários que o restaurante será fechado.