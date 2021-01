Malhação Sonhos

Karina tenta avisar Bianca sobre a confusão, mas a menina não atende a irmã. Di Ferrero apresenta Nando Rocha no palco. Pedro e Karina seguem discutindo. Sol invade o palco e faz sucesso cantando com a banda. João e Wallace gravam a cena, e Bianca reconhece a menina. Pedro admira Karina. Após o show, Sol tenta falar com Di Ferrero. Pedro assiste ao vídeo de Sol no celular de João e convida a menina para formar uma banda. Nando conta para Di Ferrero que atravessa uma maré de azar. Romântica, Bianca incentiva Karina a se abrir para gostar de alguém, sem saber que as duas suspiram por Duca. Sol comemora seu dia de conquistas.

Flor do Caribe

Lindaura conta a Samuel que Ester conseguiu a guarda de Laurinha. Quirino hesita, mas aceita se encontrar com Doralice, que pede ao marido que a ajude na adoção de Beatriz. Hélio não aceita receber a visita dos pais na prisão. Manolo vai à casa de Dionísio, fingindo não tê-lo reconhecido, e sugere ao empresário que sua neta Aurora trabalhe para ele como cozinheira. Guiomar pede a Muniz que abra um processo para Dionísio reconhecer Candinho como seu filho.

Haja Coração

Beto afirma a Tancinha que o amor que sente por ela o transformou. Apolo e Tamara passam a noite juntos. Adônis revela a Shirlei que está apaixonado por ela. Cris e Felipe presumem que Vitória não aceitará Shirlei como namorada do filho. Camila sofre um golpe e tenta fugir, mas acaba desmaiando. Rebeca janta com Agilson, que diz que está apaixonado por ela. Francesca acredita ter visto Guido. Tancinha flagra Apolo e Tamara se beijando.

A Força do Querer

Bibi se revolta contra Jeiza e liga para Rubinho. Yuri comenta com Heleninha que uma moça lhe perguntou sobre a caixa de luz da casa de Aurora. Irene provoca Joyce, e Ruy se irrita. Dantas atende a uma ligação de Irene no celular de Mira e confirma que as duas estão mancomunadas. Rubinho arma para levar Bibi de volta para a comunidade. Abel lamenta o fim do noivado de Zeca e Jeiza. Orientada por Irene, Mira confessa a Dantas a amizade das duas. Bibi agride Carine por causa de Rubinho, e Sabiá se preocupa. Ruy confronta Irene. Jeiza se incomoda ao ver Zeca beijando uma mulher.

